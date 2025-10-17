Atento, Scaloni: los dos argentinos que brillan en Europa, fueron figura ante PSG y no fueron citados a la Selección

Si hay un equipo que es la gran revelación del año en Europa, no caben dudas que se trata de Racing de Estrasburgo. Y si hay que hablar de los dos futbolistas más destacados en dicho elenco, son Valentín Barco y Joaquín Panichelli. Los dos jugadores albicelestes transitan un excelente presente en Francia, a pesar de no haber sido convocados a la Selección Argentina en la reciente fecha FIFA.

Lo cierto es que este viernes, Barco y Panichelli fueron las figuras ante París Saint-Germain. Por la fecha 8 de la Ligue 1, los equipos franceses igualaron 3-3 en un partidazo entre los dos máximos protagonistas del certamen. El Colo dio una magnífica asistencia que refleja su inmensa calidad y el delantero marcó dos goles, que lo convirtieron en el máximo goleador del campeonato.

Lo hecho por el polifuncional deja en evidencia la clase que tiene. Valentín recibió en el borde del área, enganchó ante la marca de Zaire-Emery y selló una espectacular habilitación para que Diego Moreira Júnior anote su tanto. El talentoso la cuchareó para que la pelota pase por encima de Lucas Hernández y le quede perfecta a su compañero para definir ante la salida del arquero.

Cabe recordar que el surgido de las inferiores de Boca arribó a la institución a principios de 2025 y apenas un puñado de partidos le alcanzó para que el préstamo se convierta en una compra y sea un fichaje definitivo. El formado en las categorías menores de River llegó en el último mercado de pases a cambio de 16,5 millones de euros y ya está devolviendo cada centavo invertido.

Su compatriota captó la atención antes y después que él. Esto se debe a que cuando promediaba el primer tiempo, Panichelli marcó un golazo de cabeza. Guela Doué -hermano de Desiré- avanzó por derecha y envió un notable centro para que el argentino se eleve dentro del área y mande el balón al fondo de la red, ingresando en el ángulo e impidiendo la respuesta de Chevalier.

Ya en complemento y después de un envío largo del arquero, Joaco le ganó el duelo aéreo a Lucas Beraldo y la pelota le quedó a Diego Moreira Jr. El belga dio rápidamente el pase al medio para que Panichelli marque el 3-1 parcial y el segundo en su cuenta personal. Así, es el único líder de la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 7 anotaciones y el escolta es Ansu Fati con 5.

Pese a este excelente presente que atraviesan ambos futbolistas albicelestes, ninguno de los dos estuvo incluido en la lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos internacionales ante Venezuela y Puerto Rico. Llama la atención porque el propio Lionel Scaloni reveló que iban a ser claves para “probar nuevos jugadores”, aunque sí lo hizo pero con otros protagonistas.

