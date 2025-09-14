El boxeo está de luto: murió un campeón del mundo que solo fue vencido por Maywheather y Pacquiao

El deporte está de luto: murió Richard Hatton. El ex boxeador fue campeón del mundo en dos categorías distintas y está considerado como uno de los mejores peleadores de la historia en Gran Bretaña, a tal punto que fue incluido al Salón de la Fama el año pasado. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer la triste noticia que nadie quería dar y es que falleció a los 46 años de edad.

Aunque por el momento se desconoce la causa de muerte, se descarta la posibilidad de que haya sido a través de “circunstancias sospechosas”. Lo cierto es que este domingo, la policía de Manchester halló su cuerpo dentro de su domicilio sin marcas que involucren a terceros, pero sí llenó de tristeza al Boxeo y al mundo del deporte que no olvidará esta trágica jornada.

Era apodado The Hitman (el sicario) debido a su tremenda violencia sobre el cuadrilátero, que le permitía dominar a prácticamente cualquier rival. De hecho, ganó tres títulos mundiales en peso Superligero y uno en Wélter, lo que marca una inmensa superioridad durante sus mejores años como púgil que lo hicieron resaltar tanto en su región de origen como en todo el planeta.

Ricky Hatton tras ser campeón del mundo de Súper Wélter. (Getty Images)

Como si eso no alcanzara, su récord habla por sí solo. El Campeón del Pueblo participó en 48 peleas, de las cuales ganó 45 y 32 fueron por KO, desde 1997 hasta 2012 que duró su carrera profesional. Solo perdió 3 veces, siendo una de ellas en 2007 ante ni más ni menos que Floyd Maywheater en Las Vegas, que fue uno de los combates más recordados de los últimos tiempos.

Su otra caída relevante fue en 2009 frente a Manny Pacquiao al ser noqueado en el mítico Grand Garden Arena, donde sufrió pérdidas significativas como IBO, The Ring, y lineales del peso wélter ligero. Ya a finales de 2012 y con otro objetivo muy lejano a los títulos mundiales, fue derrotado por Vyacheslav Senchenko y es la última contienda que protagonizó el gran boxeador británico.

Luego de haberse retirado hace 13 años, Hatton iba a volver al ring. Incluso, había anunciado que el próximo 2 de diciembre iba a enfrentarse contra Eisa Al Dah en Dubai, para dar una pelea icónica y volver a escribir las páginas de los libros más relevantes de la disciplina boxística. Sin embargo, el destino tenía planeado otro rumbo y lamentablemente es el que acabamos de conocer.

Ricky Hatton, ex boxeador campeón del mundo. (Getty Images)

Hatton y su pasado poco recordado

A pesar de haber estado en el centro de la escena y ser receptor de los flashes por sus múltiples triunfos que lo consagraron campeón del mundo, Hatton también sufrió. Es que hace poco tiempo, confesó haber sido adicto al consumo del alcohol y drogas, que derivaron en posteriores depresiones. Además, también contó que fue internado en un centro de rehabilitación en 2010.

