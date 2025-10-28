Es tendencia:
Le ganó un Mundial a Argentina, fue humillado por Messi y se fue de Bayern Múnich por pedido de los hinchas: “No hay lugar para villanos”

Jerome Boateng estuvo cerca de sumarse al CT de Vicent Kompany, pero los hinchas mostraron su descontento a través de una bandera.

Por Marco D'arcangelo

Jerome Boateng, ex defensor alemán.
© GettyJerome Boateng, ex defensor alemán.

El inicio perfecto de temporada a nivel futbolístico en el Bayern Múnich, en el que ganó los 13 partidos que disputó, tuvo un inconveniente respecto al cuerpo técnico de su entrenador, Vicent Kompany, debido a que por pedidos de los hinchas se dio de baja la llegada de Jerome Boateng como ayudante de campo.

Es que, el defensor central que fue campeón del mundo en 2014 y que es recordado por la jugada en la que Lionel Messi lo humilló en la semifinal de la Champions League 2014/15, tiene un complejo historial fuera de la cancha, marcado por dos denuncias por violencia de género.

Durante una de las últimas presentaciones del Bayern Múnich en condición de local, sus fanáticos desplegaron una bandera en forma de rechazo por el regreso de Boateng a la institución. “No hay lugar para villanos en nuestro club, no más espacio para Boateng”, decía la misma.

Tweet placeholder

Como consecuencia de esto, en su cuenta de Instagram, el ex defensor alemán que se retiró en la liga de Austria a mediados de este año, publicó un comunicado en el que informó que no se unirá al club debido a que no quería perjudicar a la institución. “No quiero perjudicar al club, deben centrarse en el rendimiento en el campo de juego”, escribió.

Desde su retiro del fútbol, el ex defensor central alemán busca iniciar su camino como entrenador, y el Bayern Múnich iba a ser su primera experiencia del otro lado de la línea de cal. Después de esto, deberá buscar un nuevo destino para empezar su carrera como DT. 

Publicidad

El escándalo de Jerome Boateng

Meses después de llegar al LASK de Austria, su último club, Boateng fue suspendido y recibió una advertencia tras ser encontrado culpable en Alemania por agresión premeditada a su ex novia y madre de sus gemelas. La mujer había acusado a Boateng de agredirla con una lámpara, lanzarle una conservadora, golpearla y tirarle del cabello en medio de una pelea que tuvieron en 2018.

Boateng tuvo que pagar más de 90 mil euros a organizaciones benéficas, confirmó un vocero de la corte en Julio de 2024, y una multa de más de 175 mil euros se mantenía sobre su cabeza en caso de cometer otra ofensa en el futuro.

No obstante, el alemán no fue acusado de agresión, coacción ni difamación basándose en el principio legal “in dubio pro reo”, que establece que una decisión debe favorecer al acusado en casos criminales si existe ambigüedad o duda sobre su culpabilidad, reportó el Daily Mail.

Publicidad

A pesar de ello, los fanáticos del LASK, enterados del caso, insultaron y abuchearon al futbolista con cánticos de “golpeador”, en marzo pasado. Desde entonces, Boateng sólo jugó dos partidos completos en LASK, entró tres minutos en otro y disputó un amistoso de pretemporada. Ahora, anunció que dejará el club ya que “es hora de abrir un nuevo capítulo”, en lo que es una vida y una carrera muy alejada de lo que se podía presagiar una década atrás.

En síntesis

  • El Bayern Múnich canceló la llegada de Jerome Boateng como ayudante de campo por rechazo de los hinchas.
  • Los aficionados del club alemán protestaron con una bandera por las dos denuncias de violencia de género de Boateng.
  • Boateng fue declarado culpable en Alemania de agresión premeditada a su exnovia, con multa de 90 millones de dólares a la caridad.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

