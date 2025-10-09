Es tendencia:
Le metió un gol a la Selección Argentina, fue trasplantado tres veces y lucha por su vida a los 45 años: “No sé cuánto tiempo resistiré”

Ivan Klasnic sufre los efectos de una fuerte medicación que tomaba cuando era futbolista profesional. "Tengo que agradecer que sigo vivo", aseguró.

Por Joaquín Alis

Cuando los jugadores deciden colgar los botines y terminar sus carreras, lo hacen con el objetivo de seguir trabajando (en muchos casos ligados al fútbol desde otro lugar) o de descansar. Es por eso que el caso de Ivan Klasnic es muy particular, ya que lucha día a día por su vida con tan solo 45 años.

El ex delantero, que supo ser figura de un Werder Bremen que ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania en una misma temporada (2004), vive un calvario desde hace muchos años. En un documental alemán, el croata aseguró que “podría morir en cualquier momento” por las consecuencias que paga por la cantidad de medicamentos que consumió durante su carrera.

En su etapa en el club alemán, a Klasnic le daban analgésicos para que pudiera seguir compitiendo en el alto nivel. A comienzos de 2007, le detectaron una insuficiencia renal, que lo obligó a ser trasplantado. La primera donante fue su madre, pero su cuerpo rechazó el órgano. Es por eso que el jugador fue sometido a otra operación pocos días después, recibiendo el riñón de su padre.

Si bien esa segunda intervención le permitió regresar a la actividad, el paso de los años le trajo nuevos problemas al croata, que volvió a ser trasplantado en 2016, cuando ya estaba retirado. Desde entonces, el ex deportista toma una medicación diaria que le permite sobrevivir, sin salvarse del sufrimiento.

Por la negligencia de los médicos, Klasnic demandó a Werder Bremen y ganó el juicio. Sin embargo, aseguró: “Ninguna cantidad de dinero puede devolverme la salud. Me han hecho tres trasplantes, no sé cuánto tiempo más viviré. Solo tengo que agradecer que sigo vivo, aunque tenga que tomar medicamentos para sobrevivir“.

“Es difícil dejar de tomar la medicación cuando quieres competir. Creo que ningún deporte profesional puede sostenerse sin analgésicos. Pero si hubiera sabido que tenía problemas, no habría tomado esa medicación. No le deseo a nadie lo que he pasado“, expresó.

El día que Ivan Klasnic le marcó un gol a Argentina

Un 1 de marzo de 2006, la Selección Argentina de José Pekerman jugó un amistoso ante Croacia. El equipo albiceleste, que meses después quedó eliminado de la Copa del Mundo en cuartos de final, contaba con figuras como Lionel Messi, Carlos Tevez, Juan Román Riquelme y Hernán Crespo en su alineación inicial.

El primer gol de aquella jornada llegó a los 3 minutos del primer tiempo y lo anotó el propio Ivan Klasnic, que aprovechó un rebote corto de Roberto Abbondanzieri. Ese partido terminó 3 a 2 a favor de los croatas, que salieron a la cancha con un joven Luka Modric entre los titulares.

