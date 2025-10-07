Superó un récord de Pelé y Lamine Yamal con 16 años, puede jugar 3 Mundiales en 9 meses y es posible rival de Argentina en el Mundial Sub 20

Mientras los ojos del mundo del fútbol se posan en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, un nombre resuena por encima del resto. Se trata de Gilberto Mora, el mediocampista mexicano de apenas 16 años que no solo deslumbra en una categoría cuatro años mayor, sino que ya se afianzó en la Primera División y estaría a las puertas de meterse en la Copa del Mundo 2026, listo para escribir una página sin precedentes en la competición.

Nacido el 14 de octubre de 2008, y habiendo debutado con solo 15 años en la Liga MX con los Xolos de Tijuana, Mora es el epicentro de un fenómeno que sacude al fútbol norteamericano. Y su presente es solo el primer capítulo de una trilogía posible: en noviembre podría disputar el Mundial Sub 17 en Qatar y, si todo marcha con viento a favor, en junio próximo podría ser parte de la selección mayor en la Copa del Mundo de la que México es coanfitrión.

Sí, tres mundiales en tres categorías distintas y en menos de diez meses. En el primero de ellos, el Sub 20, ya se metió entre los ocho mejores al eliminar al anfitrión Chile en octavos de final. ¿Por quién espera en cuartos? Puede hacerlo por Argentina, que se enfrentará con Nigeria. A la espera de saberlo, en México confían y se posicionan detrás de su figura.

En la región catalogan a Gilberto como un “cerebro” cuya virtud no pasa por la velocidad física, sino con la que entiende el juego. Su agente, Rafaela Pimenta (la misma de Erling Haaland), lo describió con una frase contundente: “Podrías ponerlo mañana en un club de Champions League y jugaría“. Todo dicho.

Gilberto Mora celebrando un gol en Xolos de Tijuana (Getty Images).

Nacido para romper la historia: las 3 marcas que superó Mora

Tras su debut en la Primera División, Gilberto no salió más del equipo titular. E incluso, su ascenso fue tan rápido que ya cuenta con logros sacados de un libro de ficción. La primera marca en ocurrir fue a principios de año, cuando con 16 pirulos se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la selección mayor de México. Pero el propio niño redobló la apuesta.

Semanas después, ganó la Copa Oro 2025. Con 16 años y 265 días, se transformó en el jugador más joven de la historia en ganar un trofeo internacional oficial. ¿A quién superó? Nombres como Lamine Yamal (Euro 2024 con 17 años) y al mismísimo Pelé (Mundial 1958 con 17 años y 249 días).

Gilberto Mora enfrentando a Estados Unidos con la selección mayor de México en la Copa Oro (Getty Images).

De yapa, también aparece en un particular registro goleador. Es que ya suma 8 tantos oficiales, una cifra que lo codea con los inicios de Ronaldo Nazario (12) y supera a los de Lamine Yamal (7) a la misma edad. Y eso que se desempeña como volante ofensivo.

Europa en el horizonte

Como era de esperar, los ojos europeos ya tocaron la puerta para declarar su interés. Según publicó Record en su portada, fue vinculado con los gigantes del Viejo Continente: Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Arsenal, Manchester United y Ajax. Sin embargo, según el mismo medio, Mora ya tendría un plan claro: seguir los pasos de Vinícius Júnior.

El plan consistiría en cerrar un acuerdo con un gigante como el Real Madrid antes de cumplir los 18 años, para luego dar el salto definitivo al alcanzar la mayoría de edad, asegurando una transición cuidada. En esa búsqueda, al actual Mundial Sub 20 se presenta como una gran vidriera para conseguir dicho objetivo. Mientras tanto, México intenta disfrutarlo lo máximo posible, al igual que Xolos sabe que será difícil retenerlo por mucho tiempo más.

