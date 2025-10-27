Es tendencia:
Lionel Messi compite con Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo para ser parte del mejor equipo del mundo

El delantero argentino es uno de los 26 nominados para formar parte del XI del año de la FIFPro.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Messi, delantero de Inter Miami.
Lionel Messi, delantero de Inter Miami.

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (en francés FIFPro), reveló la lista con los 26 jugadores finalistas para formar parte del mejor XI de la última temporada, teniendo en cuenta sus rendimientos desde el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025.

Dentro de esta nómina, hay un solo representante argentino, como lo es Lionel Messi. El delantero de Inter Miami, competirá por un lugar en el XI con otras figuras de renombre, tal como Lamine Yamal, el delantero del Barcelona, y Cristiano Ronaldo, con quien peleó por el Balón de Oro por más de 10 años.

Esta nominación, será la segunda vez en la que Messi y Yamal se enfrentan por un galardón. En 2024, ambos fueron parte de la nómina del FIFPro 2024, pero en aquella oportunidad ninguno de los dos quedó seleccionado. En esta oportunidad, el español cuenta con chances de superar al argentino. 

Para esto, además de tener en cuenta el nivel que mostraron durante este lapso de tiempo, los futbolistas tuvieron que disputar por lo menos 30 partidos entre sus equipos y seleccionados nacionales, una cifra que todos cumplieron rápidamente. 

Los XI elegidos para el FIFPro tanto masculino como femenino se conocerán el próximo lunes 3 de noviembre a partir de las 14.00 horas de Francia, a través de la página web oficial del ente organizador del galardón. Años atrás, se entregaba en el Balón de Oro, mientras que en el último tiempo se independizó. 

Los 26 nominados al FIFPro 2025

Porteros

  • Alisson Becker (Liverpool, Brasil)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)
Defensores

  • Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, Inglaterra)
  • Pau Cubarsi (Barcelona, ​​España)
  • Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)
  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
  • William Saliba (Arsenal, Francia)

Mediocampistas

  • Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)
  • Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli, Bélgica)
  • Luka Modric (Real Madrid / AC Milan, Croacia)
  • Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
  • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)
  • Pedri (Barcelona, ​​España)
  • Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Delanteros 

  • Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)
  • Erling Haaland (Manchester City, Noruega)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
  • Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
  • Raphinha (Barcelona, ​​Brasil)
  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
  • Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)
  • Lamine Yamal (Barcelona, ​​España)
En síntesis

  • La FIFPro reveló una lista de 26 futbolistas finalistas para el mejor XI de la temporada.
  • Lionel Messi (Inter Miami) es el único representante argentino en la lista de nominados.
  • Los ganadores serán anunciados el lunes 3 de noviembre a las 14.00 horas de Francia.
Video: Lionel Messi podría ganar el premio al Gol del Año en la MLS

Zabiri, la figura de Marruecos vs. Argentina en la Final del Mundial Sub 20, eligió entre Lionel Messi y CR7

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

