Zabiri, la figura de Marruecos vs. Argentina en la Final del Mundial Sub 20, eligió entre Lionel Messi y CR7

El goleador de la Final del Mundial Sub 20 dejó en claro cuál es su modelo a seguir.

Por Germán Carrara

Yassir Zabiri, figura de Marruecos Sub 20, ubica a Lionel Messi por encima de Cristiano Ronaldo.
Yassir Zabiri fue la figura de la Final de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025. El futbolista de 20 años marcó los dos goles de la victoria de Marruecos 2 a 0 ante Argentina y de esa manera sentenció la definición, la cual decretó el primer título global del país africano en toda su historia.

Pero casualmente, con semejante actuación, el futbolista del Famaliçao de Portugal le dio un disgusto a su ídolo. Sí, porque él mismo dejó en claro en una entrevista que su futbolista favorito es el ex número 10 del Barcelona y actual del Inter Miami Lionel Messi.

Es que Yassir Zabiri debió escoger entre la Pulga y otras grandes personalidades de la historia del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, Pelé, Ronaldo Nazario, Diego Maradona y Ronaldinho, entre tantos otros y siempre se inclinó por el campeón del mundo en Qatar 2022.

Incluso, cuando al joven delantero lo pusieron en la incómoda elección entre Leo y dos emblemas de la Selección de Marruecos mayor como Achraf Hakimi y Hakim Ziyech, Zabiri no dudó y volvió a optar por el argentino, dejando en claro que, como millones en el mundo, es un Messi Fan.

La Selección de Marruecos obtuvo el segundo título mundial en Sub 20 para África

Hasta este domingo 19 de octubre, solo una selección africana Sub 20 había sido campeona del mundo. Fue Ghana en el certamen que se llevó a cabo en Egipto en 2009. Aquella vez, el elenco africano superó a Brasil por penales en la final. Ahora, Marruecos sumó un título más a la región al quedarse con el trofeo de la edición de Chile 2025.

FIFA ya tiene definida la sede para el próximo Mundial Sub 20

Tras disputarse dos ediciones en Sudamérica de manera consecutiva (en 2023 se celebró en Argentina), la FIFA trasladará la Copa Mundial Sub 20 a Europa. En 2027 será el turno de la sede compartida entre Azerbaiyán y Uzbekistán (cuyo territorio, mayormente, está situado dentro del perímetro comprendido por el continente asiático).

