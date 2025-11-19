La Selección de Uruguay fue vapuleada por un equipo “B” de Estados Unidos. La Celeste perdió 5 a 1 ante un combinado alternativo de Mauricio Pochettino, en un amistoso disputado en Florida. La desastrosa actuación del equipo tiene a Marcelo Bielsa como el principal apuntado por la prensa charrúa.

“De ninguna manera los mejores jugadores de Uruguay pueden perder contra un grupo secundario de Estados Unidos“, fue la principal conclusión del entrenador argentino en conferencia de prensa, que reconoció: “No veo ni siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda“.

Y agregó: “Nuestro equipo jugó futbolistas que juegan con más frecuencia contra otros que no juegan con más frecuencia en Estados Unidos y las diferencias fueron las que vieron. Entonces, lo que está claro es la gestión que hago de un equipo que fue superado cómo lo fue hoy Uruguay“.

Pensando en el futuro, declaró: “Este no es un problema de ausencias. Yo no puedo decir qué hay que hacer durante diciembre, enero, febrero y marzo para modificar esta realidad, porque el elemento clave es el contacto con los jugadores y eso necesita partidos. Hasta ese momento, no van a haber partidos, que es como podemos comunicarnos”.

Cuando le preguntaron si hará hincapié en lo futbolístico o lo mental, concluyó: “No, psicológico de ningún modo. Si hay algo que se ha mantenido es la fiereza competitiva de los jugadores uruguayos, no pasa por eso. Pasa por una cuestión de proponer un funcionamiento que te permita acercarte a la competencia y superar al rival”.

La prensa uruguaya destrozó a Bielsa

El combinado sudamericano atraviesa una profunda crisis futbolística a solo siete meses del Mundial 2026. La gran versión que mostró en el inicio del ciclo del Loco, que comenzó a desmoronarse luego de la Copa América 2024, ya quedó muy lejos. Por eso, los medios uruguayos no tuvieron piedad con el estratega argentino.

“Paliza vergonzosa”, “un papelón” y “humillación histórica”, fueron algunas de las palabras que usaron los principales portales de Uruguay para describir la derrota de su selección, que ya venía de un empate 0 a 0 con México que dejaba más dudas que certezas.

Una derrota sin precedentes para Uruguay

La del martes fue la primera derrota desde 2002 para Uruguay ante Estados Unidos. La última vez había sido un 2 a 1 en un amistoso disputado en Washington, semanas antes del Mundial de Corea-Japón. De hecho, en la historia, los norteamericanos nunca le habían podido anotar más de dos goles a la Celeste.

Como si fuera poco, el combinado charrúa no recibía cinco goles desde 2004, cuando fue vapuleado 5-0 por Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias. Su última caída por cuatro tantos de diferencia fue en 2012, también ante los cafeteros en la misma ciudad.

