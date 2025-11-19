La Selección de España ya se puede enfocar en su preparación para la Copa del Mundo, puesto que con el empate 2 a 2 ante Turquía este martes 18 de noviembre aseguró su plaza para el certamen que el año que viene (entre el 11 de junio y el 19 de julio) se desarrollará en diferentes estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Asimismo, la Roja logró el espacio necesario para que se dispute la Finalissima. Como no deberá jugar el repechaje europeo, estará libre en la fecha FIFA de marzo, momento del calendario que tanto UEFA como Conmebol establecieron para disputar el partido que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el de la Copa América.

Por eso, los integrantes de la Selección de España ya se permiten hablar abiertamente de lo que será el cruce con la Selección Argentina, duelo que, en definitiva, pondrá cara a cara a los dos mejores posicionados del Ranking FIFA en la actualidad (el elenco del Viejo Continente se ubica en la cima y la Albiceleste como escolta).

”Tenemos muchas ganas. Es una competición muy bonita, nueva. Sabemos que será un partido bonito y especial. Ojalá lo afrontemos de la mejor manera y consigamos otro título”, expresó Marc Cucurella, lateral izquierdo de la Selección de España, en zona mixta tras el empate con Turquía por la última jornada de la Fase de Grupos de las Eliminatorias de la UEFA.

Por cierto, dicho compromiso se llevaría a cabo el viernes 27 o el sábado 28 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar, el mismo recinto en el que Argentina y Francia definieron la Copa del Mundo 2022.

Luis De La Fuente, DT de España, también se refirió a la Finalissima

“Queda mucho hasta marzo, tenemos muchísima ilusión, pero hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas. Pues esperamos contar con todos los futbolistas para llevar a los mejores jugadores que tenemos en España e intentar competir para ganar esta competición. Tenemos las bases del rival, Argentina, y será un partidazo. Es muy bonito para el fútbol español jugar esa final”, expresó Luis De La Fuente a raíz del duelo que se le aproxima con los dirigidos por Lionel Scaloni.

