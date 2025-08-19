Luis Suárez encendió las alarmas en Inter Miami al insinuar un retiro junto a Lionel Messi: “Llevamos años hablándolo”

Pocas dudas caben acerca de que Luis Suárez es de los mayores socios futbolísticos en la carrera de Lionel Messi. Marcaron una era en Barcelona y hoy, con 38 años cada una, disfrutan de sus últimos años de carrera en Inter Miami. Sin embargo, en las últimas horas, el Pistolero encendió las alarmas en Florida al insinuar que la retirada podría estar cerca, y que incluso podría darse junto a Leo

En la previa del cruce ante Tigres, por los cuartos de final de la Leagues Cup, Suárez habló en conferencia de prensa y dejó varias frases que generaron impacto. Con contrato hasta diciembre de este año, el uruguayo se mostró abierto a renovar. “Estoy contento, estoy feliz. Me siento bien físicamente, siento que estoy ayudando al equipo y si el club quiere, obviamente no vamos a tener ningún problema“, reconoció.

No obstante, también reconoció la cercana posibilidad de ponerle punto final a su carrera, llevándose consigo a Leo en la decisión. “Me encantaría retirarme junto con él porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad. Puede ser, pero depende de mi renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento”, confesó.

Aunque intentó desligar a Messi de sus intenciones y admitió que se trata de una decisión personal. “Los dos estamos grandes ya y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal“, expresó el goleador.

Al margen de los planes a futuro, Suárez demostró tener en consideración su compromiso con el rol que cumple en Inter Miami, como figura dentro de la cancha y como embajador fuera de ella. “Estamos en el mismo camino de que el Inter pueda seguir creciendo como club, que sigamos siendo una atracción para atraer buenos jugadores y que la liga siga creciendo”, declaró.

La llegada del uruguayo a Florida en 2024, un año después de la irrupción de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, consolidó un grupo experimentado que recientemente sumó a Rodrigo De Paul bajo la conducción de Javier Mascherano. Y aunque su rendimiento goleador no es el de otras épocas (6 tantos en 21 partidos), Suárez aseguró que se siente útil: “Siendo delantero uno quiere participar más en la faceta goleadora, pero no he podido. No hago goles, pero siento que ayudo al equipo y eso me deja tranquilo”.

Por el momento, el presente de las Garzas se escribe a la par de Messi y Suárez. Los hinchas sueñan con verlos juntos por el mayor tiempo posible, pero el propio Pistolero abrió una puerta que podría marcar un cierre de época.

El nuevo argentino que reforzará a Inter Miami

En las últimas horas, Fabrizio Romano fue quién adelantó que Inter Miami está a detalles de quedarse con una joya del fútbol argentino. Se trata de Mateo Silvetti, delantero de 19 años que viste la camiseta de Newell’s Old Boys.

El extremo debutó con la Lepra en 2024 y acumula seis goles en 37 encuentros. Sus actuaciones generaron el interés de un grupo inversor que compró su pase en el primer semestre del año por alrededor de 8 millones de dólares, incluyendo variables. Restan detalles para que el atacante viaje y se una a sus nuevos compañeros.

