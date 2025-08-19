Lionel Messi y Rodrigo De Paul, atentos: el delantero argentino que está a un paso de ser refuerzo de Inter Miami

Con Javier Mascherano a la cabeza, Inter Miami afronta sus objetivos en esta segunda parte del 2025. Luego de su parate en la MLS por el Mundial de Clubes, las Garzas se ponen al día en la temporada regular y buscan trepar al primer puesto de la Conferencia Oeste.

En paralelo, disputan la Leagues Cup, torneo que significó en 2023 el primer título de Lionel Messi en el club, y este miércoles afrontarán un exigente compromiso ante Tigres por un lugar en semifinales. Mientras tanto, la dirigencia se acerca a un nuevo refuerzo para potenciar al plantel que ya sumó a Rodrigo De Paul.

Fue Fabrizio Romano quién adelantó que Inter Miami está a detalles de quedarse con una joya del fútbol argentino. Se trata de Mateo Silvetti, delantero de 19 años que vive un gran presente con la camiseta de Newell’s Old Boys.

El extremo debutó en 2024 con la camiseta de la lepra y ya acumula 37 encuentros y 6 goles desde entonces. Sus actuaciones generaron el interés de un grupo inversor que compró su pase en el primer semestre por alrededor de 8 millones de dólares, incluyendo variables.

Desde entonces se especuló con un futuro arribo de Silvetti a Inter Miami y, aunque Newell’s presionó para mantenerlo en el equipo hasta diciembre, su salida de habría acelerado según el periodista italiano. Restan detalles para que el atacante viaje y se una a sus nuevos compañeros.

Cabe recordar que Mascherano lo convocó a finales de 2024 para los compromisos amistosos de la Selección Argentina Sub 20. El Jefecito renunció al cargo poco después para afrontar este desafío en Estados Unidos. Ahora, volverá a tener a la joya entre sus filas.

