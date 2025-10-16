¿Se animará Scaloni? En el Mundial Sub 20 se encontró la solución a la debilidad de la Selección Argentina

A lo largo del exitoso ciclo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, hubo una cuestión que siempre fue su gran debilidad: los laterales. Y, ahora, la misma puede resolverse gracias al Mundial Sub 20, donde la Albiceleste superó a Colombia y se metió en la gran final del certamen. Ahora buscará el título contra Marruecos.

Hay algo muy curioso a lo largo de todo el ciclo de Scaloni y es que, en la banda izquierda, siempre se tornó algo dubitativa. No porque hayan rendido mal Acuña y Tagliafico, sino porque se reparten casi la misma cantidad de encuentros uno y otro. En la era de Scaloni fue difícil dirimir quién era el titular. Ahora, Tagliafico se posicionó como el predilecto, pero no fue siempre así.

El tema es que se buscan alternativas. Se han probado desde Facundo Medina hasta Julio Soler, pero Scaloni no se decide por nadie. También pasaron Francisco Ortega y hasta se intentó, el martes pasado en el amistoso contra Puerto Rico, con Nico González en el lateral, una posición que no es extraña para él.

Paralelamente, el lateral derecho es el gran drama de la Selección Argentina, sin lugar a dudas. Hoy como titular está Nahuel Molina, que, desde hace mucho tiempo, no completa un partido en Atlético de Madrid. De hecho, tuvo posibilidades de salir y él decidió quedarse. El propio Simeone lo cuenta como uno de sus hombres importantes a pesar de casi no darle minutos y esto es algo complicado.

Gonzalo Montiel, en cambio, juega mucho para River pero es muy irregular. No muestra grandes rendimientos. De hecho, no pudo sostenerse en Europa: tras varios pasos fallidos tuvo que volver a la liga local para sumar minutos. El tema es que entre los dos no hacen uno porque los dos laterales derechos son lo más flojo que tiene la Selección Argentina. ¿Qué alternativas probó Scaloni? Pablo Maffeo, Juan Foyth e incluso Nehuén Pérez.

Pero ahora sí vamos a hablar de las alternativas que asoman desde el Sub 20: Julio Soler y Dylan Gorosito. Son los titulares de Diego Placente en el Mundial de esa categoría. Un Mundial donde la Albiceleste mostró un excelente rendimiento y donde cuesta encontrar puntos bajos.

Soler, por ejemplo, fue titular y figura en Lanús, incluso a nivel internacional. Ahora está en Bournemouth, no juega, pero pronto tendrá minutos si sigue en este nivel. En tanto, Gorosito está borrado, siendo suplente en la Reserva de Boca y cuesta creer que no tenga más continuidad siendo bastante superior que sus competidores.

Sí, Soler y Gorosito mostrar ímpetu, calidad, criterio para avanzar y solidez para defender. Incluso, es raro encontrar un gol de Argentina en el que no haya participado el hombre de Boca. A su vez, el lateral izquierdo, tiene una maravillosa capacidad para generar ocasiones, además de saber utilizar el cuerpo y controlar la pelota.

No parece que ninguno de los dos tenga 20 años y esta es la definición. Son chicos que se muestran muy experimentados, muy desarrollados, técnicamente pulidos y también muy sólidos. Son dos alternativas que se conocen y que pueden ser futbolistas de selección mayor. El tema es si Scaloni está dispuesto a probarlos en los próximos amistosos.

