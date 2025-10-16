Es tendencia:
FÚTBOL INTERNACIONAL

Se reveló el ranking de los futbolistas que más cobran en 2025: la exorbitante diferencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Aunque ambos astros lideran el listado, hay una brecha significativa entre lo que perciben.

Por Agustín Vetere

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
© GettyCristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En los tramos finales de sus carreras, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aún son piezas clave para sus equipos. Pero, más allá de los que ocurre en las canchas, sus imágenes son un valioso activo para los clubes y marcas que tienen contratos con ellos.

En un estudio publicado por Forbes este jueves, el portugués y el argentino aparecen en lo más alto del ranking de los futbolistas que más dinero percibirán al final del 2025. Aunque los dos lideran, es el Bicho quien saca una monstruosa diferencia sobre su máximo competidor.

Es que Ronaldo renovó recientemente su contrato con Al Nassr por dos temporadas más y ahora cobra alrededor de 230 millones de dólares por año. Al considerar sus acuerdos de patrocinio fuera de la relación con el club árabe, sus ingresos ascienden a 280 millones.

Del otro lado del Océano Atlántico, la Pulga hizo un jugoso acuerdo con Inter Miami y, aunque también supera las 9 cifras, recibe menos de la mitad que el luso. Este año, entre su contrato con las Garzas y sus negocios por fuera del club cobrará en torno a los 130 millones.

Karim Benzema, que también milita en la Liga Profesional Saudí, pero con la camiseta de Al Ittihad, completa el podio. El delantero francés, también en la etapa final de su carrera, percibirá este año poco más de 100 millones de dólares, el último que supera esa barrera.

Aunque los primeros tres del ranking juegan fuera de Europa, aún predominan las estrellas de las principales potencias del viejo continente. Como dato curioso, por primera vez aparece un futbolista de 18 años en el estudio de Forbes: Lamine Yamal, joya de Barcelona.

Los 10 futbolistas que más cobran en 2025

  1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 280 millones de dólares
  2. Lionel Messi (Inter Miami) – 130 millones de dólares
  3. Karim Benzema (Al Ittihad) – 104 millones de dólares
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 95 millones de dólares
  5. Erling Haaland (Manchester City) – 80 millones de dólares
  6. Vinícius Júnior (Real Madrid) – 60 millones de dólares
  7. Mohamed Salah (Liverpool) – 55 millones de dólares
  8. Sadio Mané (Al Nassr) – 54 millones de dólares
  9. Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 millones de dólares
  10. Lamine Yamal (Barcelona) – 43 millones de dólares
