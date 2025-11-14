Messi volvió a anotar en la Selección Argentina: cómo está la carrera por los 1.000 goles contra Cristiano Ronaldo

Este viernes y por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, Lionel Messi volvió a ser protagonista con la Selección Argentina. Es que en el triunfo por 2-0 frente a Angola, el astro convirtió un gol y le permitió escalar en la tabla de goleadores históricos, donde compite mano a mano con Cristiano Ronaldo para alcanzar las 1.000 anotaciones.

Después de darle una asistencia a Lautaro Martínez para que haga el 1-0 en el primer tiempo, el rosarino recibió la devolución de gentileza del delantero de Inter de Milán y selló la victoria. Con este nuevo tanto, el capitán del combinado albiceleste achicó la distancia con el crack portugués, que está un tanto más cerca de llegar al récord nunca alcanzado hasta el momento.

De esta manera, Messi volvió a convertir en la Selección Argentina y se aproximó a la línea de Cristiano, en la carrera por los 1.000 goles. Como no podía ser de otra forma en un partido para representar a su país, el astro realizó una nueva función y permitió que la nación africana sea testigo de su magia. Así, marcó el 2-0 que sentenció el resultado y cerró la temporada de selecciones.

Solo para entender que la edad no es un problema para estos cracks que están por encima de todos, hay que refrescar sus estadísticas en pleno 2025. Con 40 y 38 años, mantienen la racha goleadora que supieron mostrar en sus anteriores equipos. Mientras Cristiano lleva 37 anotaciones en este año, Lionel acumula 45 gritos desde enero hasta la fecha. Cifras realmente únicas.

Cómo está la carrera por los 1.000 goles entre Messi y Cristiano Ronaldo

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 953 goles convertidos y está a solamente 47 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 895 goles y se encuentra a 58 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 105 conversiones.