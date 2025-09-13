Es tendencia:
Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

Un detalle de la cargada agenda futbolera de este sábado alrededor del mundo.

Por Pablo Rodríguez Denis

El Chelsea de Enzo Fernández va por más en la Premier League.
© Getty ImagesEl Chelsea de Enzo Fernández va por más en la Premier League.

Este sábado resulta ideal para quedarse prendido a la tele o la radio: la pelota no para en ningún rincón del planeta. Desde la Liga Profesional en nuestro país hasta los choques de peso en Europa, pasando por Colombia, Perú, Chile, México y Brasil, la agenda viene cargadísima de partidos para todos los gustos.

Hay acción para seguir de sol a sol: clásicos, duelos coperos y encuentros que pueden empezar a definir campeonatos. Los hinchas van a tener que hacer zapping entre tantos partidos importantes, porque el fútbol hoy se roba toda la escena.

Fútbol Argentino – Liga Profesional Clausura

  • Godoy Cruz vs Barracas Central – 14:30 (ARG), 12:30 (COL/PER), 13:30 (CHI/ET), 19:30 (ESP)
  • Independiente vs Banfield – 16:45 (ARG), 14:45 (COL/PER), 15:45 (CHI/ET), 21:45 (ESP)
  • Estudiantes vs River Plate – 19:00 (ARG), 17:00 (COL/PER), 18:00 (CHI/ET), 00:00 (ESP)
  • San Lorenzo vs Atlético Tucumán – 21:15 (ARG), 19:15 (COL/PER), 20:15 (CHI/ET), 02:15 (ESP)

Fútbol Colombiano – Liga BetPlay Finalización

  • Fortaleza CEIF vs América de Cali – 16:00 (COL/PER), 18:00 (ARG/CHI), 17:00 (ET), 23:00 (ESP)
  • Alianza vs Millonarios – 18:10 (COL/PER), 20:10 (ARG/CHI), 19:10 (ET), 01:10 (ESP)
  • Once Caldas vs Envigado – 20:20 (COL/PER), 22:20 (ARG/CHI), 21:20 (ET), 03:20 (ESP)
  • Atlético Nacional vs Bucaramanga – 22:30 (COL/PER), 00:30 (ARG/CHI), 23:30 (ET), 05:30 (ESP)

Fútbol Peruano – Liga 1

  • Sport Boys vs Comerciantes – 15:00 (PER/COL), 17:00 (ARG/CHI), 16:00 (ET), 22:00 (ESP)
  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II College – 17:15 (PER/COL), 19:15 (ARG/CHI), 18:15 (ET), 00:15 (ESP)
  • Alianza Lima vs Deportivo G. – 21:00 (PER/COL), 23:00 (ARG/CHI), 22:00 (ET), 04:00 (ESP)

Fútbol Chileno – Primera División

  • Unión Española vs Audax Italiano – 12:30 (CHI/ARG), 10:30 (COL/PER), 11:30 (ET), 17:30 (ESP)
  • O’Higgins vs Palestino – 15:00 (CHI/ARG), 13:00 (COL/PER), 14:00 (ET), 20:00 (ESP)
  • Cobresal vs Huachipato – 17:30 (CHI/ARG), 15:30 (COL/PER), 16:30 (ET), 22:30 (ESP)
  • U. de Chile vs U. Católica – 20:00 (CHI/ARG), 18:00 (COL/PER), 19:00 (ET), 01:00 (ESP)
Fútbol Mexicano – Liga MX

  • Mazatlán vs Pumas UNAM – 20:00 (MEX/COL/PER), 22:00 (ARG/CHI), 21:00 (ET), 03:00 (ESP)
  • Pachuca vs Cruz Azul – 20:00 (MEX/COL/PER), 22:00 (ARG/CHI), 21:00 (ET), 03:00 (ESP)
  • Tigres UANL vs León – 22:00 (MEX/COL/PER), 00:00 (ARG/CHI), 23:00 (ET), 05:00 (ESP)
  • Atlas vs Santos Laguna – 22:00 (MEX/COL/PER), 00:00 (ARG/CHI), 23:00 (ET), 05:00 (ESP)

Liga de Brasil – Brasileirão

  • Fortaleza vs Gremio – 16:00 (BRA/ARG/CHI), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)
  • Palmeiras vs Internacional – 18:30 (BRA/ARG/CHI), 16:30 (COL/PER), 17:30 (ET), 23:30 (ESP)
  • Fluminense vs Corinthians – 21:00 (BRA/ARG/CHI), 19:00 (COL/PER), 20:00 (ET), 02:00 (ESP)

Copa de Brasil – Série D

  • Náutico PE vs Guarani SP – 17:00 (BRA/ARG/CHI), 15:00 (COL/PER), 16:00 (ET), 22:00 (ESP)
  • Caxias RS vs São Bernardo SP – 19:30 (BRA/ARG/CHI), 17:30 (COL/PER), 18:30 (ET), 00:30 (ESP)
Competiciones Europeas destacadas

LaLiga

  • Getafe vs Real Oviedo – 09:00 (ARG), 07:00 (COL/PER), 08:00 (ET), 14:00 (ESP)
  • Real Sociedad vs Real Madrid – 11:15 (ARG), 09:15 (COL/PER), 10:15 (ET), 16:15 (ESP)
  • Athletic Club vs Villarreal – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
  • Atlético Madrid vs Alavés – 16:00 (ARG), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Premier League

  • Arsenal vs Nottingham Forest – 08:30 (ARG), 06:30 (COL/PER), 07:30 (ET), 13:30 (ESP)
  • Bournemouth vs Brighton – 10:00 (ARG), 08:00 (COL/PER), 09:00 (ET), 15:00 (ESP)
  • Crystal Palace vs Everton – 11:00 (ARG), 09:00 (COL/PER), 10:00 (ET), 16:00 (ESP)
  • Fulham vs Newcastle – 11:00 (ARG), 09:00 (COL/PER), 10:00 (ET), 16:00 (ESP)
  • West Ham vs Tottenham – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
  • Brentford vs Chelsea – 16:00 (ARG), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Serie A

  • Cagliari vs Parma – 10:00 (ARG), 08:00 (COL/PER), 09:00 (ET), 15:00 (ESP)
  • Fiorentina vs Napoli – 13:45 (ARG), 11:45 (COL/PER), 12:45 (ET), 18:45 (ESP)
  • Juventus vs Inter – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
Bundesliga – Jornada 3

  • Freiburg vs Mainz – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • RB Leipzig vs Stuttgart – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Union Berlin vs Hoffenheim – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Heidenheim vs Borussia Dortmund – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Bayern Múnich vs Hamburgo – 13:30 (ARG/CHI), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)

Ligue 1 – Jornada 4

  • Niza vs Nantes – 12:00 (ARG/CHI), 10:00 (COL/PER), 11:00 (ET), 17:00 (ESP)
  • AJ Auxerre vs Mónaco – 16:00 (ARG/CHI), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Liga de Portugal – Jornada 5

  • Moreirense vs Rio Ave – 11:30 (ARG/CHI), 09:30 (COL/PER), 10:30 (ET), 16:30 (ESP)
  • Estoril vs AVS – 11:30 (ARG/CHI), 09:30 (COL/PER), 10:30 (ET), 16:30 (ESP)
  • FC Oporto vs Nacional – 14:00 (ARG/CHI), 12:00 (COL/PER), 13:00 (ET), 19:00 (ESP)
  • Famalicão vs Sporting CP – 16:30 (ARG/CHI), 14:30 (COL/PER), 15:30 (ET), 21:30 (ESP)
