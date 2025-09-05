Es tendencia:
Pasó sin pena ni gloria por Boca, llegó a costar 10 millones y el Loco Abreu lo fichó para su equipo en la Liga MX

El mediocampista, sin lugar en el Feyenoord, tendrá su primera experiencia en la Liga MX.

Por Marco D'arcangelo

Ezequiel Bullaude será refuerzo de los Xolos de Tijuana.
A mediados de 2023, con el objetivo de ganar la Copa Conmebol Libertadores, Boca salió al mercado de pases en búsqueda de refuerzos para el plantel comandado por Jorge Almirón. Una de las caras nuevas fue Ezequiel Bullaude, quien llegó cedido a préstamo desde el Feyenoord de Países Bajos.

Luego de una temporada en la que pasó sin pena ni gloria, ya que no pudo mostrar el nivel que tuvo en Godoy Cruz, el mediocampista ofensivo regresó al club dueño de su pase, debido a que el Xeneize no quiso hacer uso de su opción de compra que estaba valuada en 10 millones de dólares.

Un año después de su vuelta a Países Bajos, en donde fue cedido a préstamo al Fortuna Sittard, Bullaude tendrá un nuevo desafío en su carrera, ya que se convirtió en nuevo refuerzo de los Xolos de Tijuana, equipo mexicano que es comandado técnicamente por Sebastián Abreu

Acorde a lo informado por el periodista César Luis Merlo, el mediocampista ofensivo de 24 años se sumará en los próximos días al plantel comandado por Abreu, que se encuentra en la séptima posición de la Liga MX y lucha por un boleto de clasificación directa a los playoff del certamen. 

Bullaude llega a México en búsqueda de rodaje futbolístico, debido a que no era tenido en cuenta por el entrenador del Feyenoord, Robin Van Persie. Tal es así que ni siquiera fue convocado para los partidos de la Eredivisie ni para los playoff clasificatorios a la UEFA Champions League. 

Los números de Ezequiel Bullaude en la última temporada

Con la camiseta del Fortuna Sittard, el mediocampista ofensivo disputó un total de 30 partidos. En los mismos, se despachó con ocho goles y aportó una asistencia. Además, recibió dos tarjetas amarillas en 2201 minutos en cancha. 

Marco D'arcangelo

