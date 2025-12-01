Lamine Yamal confesó por qué eligió jugar en la selección de España y no en Marruecos: “Fue algo raro”

No caben dudas de que Lamine Yamal es uno de los principales protagonistas del fútbol actual y del deporte en general. Su tremenda irrupción en Barcelona deslumbró a todos y lo sigue haciendo hasta estos días. Sin embargo, acaba de confesar por qué eligió representar a la Selección de España y no a la de Marruecos, a pesar de tener la real oportunidad de hacerlo.

El chico sensación es oriundo de Esplugas de Llobregat en Cataluña, pero su madre Sheila Ebana es originaria de Guinea Ecuatorial y su padre Mounir Nasraoui de Marruecos. Por esa razón, el crack de 18 años tenía la posibilidad de seleccionar entre tres combinados nacionales muy distintos entre sí y, como bien se sabe, se quedó con el seleccionado de la península ibérica.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva que brindó en las últimas horas, Yamal confesó: “La verdad que fue algo raro. Sí estaba en mi cabeza el ‘puedo jugar con Marruecos’. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial“. En ese preciso momento, hizo una pequeña e importante aclaración y manifestó: “Pero en el momento de la verdad, nunca dudé“.

Lamine Yamal, la joya de la selección de España. (Getty Images)

Pocos segundos después, continuó con su relato. “Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar en Europa“, expresó en primera instancia el talentoso zurdo. Fue ahí cuando, a modo de justificación por su elección final, Lamine hizo una pausa y sentenció: “El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. Lejos de intentar gambetear la pregunta controversial, la figura de España no dudó en referirse a la cuestión. “Estando en el Barcelona yo quería ganar una Eurocopa que, gracias a Dios, ya lo he conseguido y ahora jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo“, sostuvo la joya de La Masía.

Lamine Yamal, tras conquistar la Eurocopa 2024 con España. (Getty Images)

Sin embargo, no ocultó su sentimiento hacia el país africano del que es oriundo su padre. “Siempre le tendré cariño a Marruecos. También es mi país“, reveló. “La verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa“, agregó más tarde. Pero para culminar no dio dudas y Yamal cerró: “Yo me he criado en España y también siento que es mi país“.

