Rechazó dos selecciones por Argentina, es la promesa de un histórico alemán y se llama Armando por Maradona: “Acepté de inmediato”

En su perfil de Instagram aparece como Armando Guner. No es un detalle menor: su segundo nombre es un homenaje a Diego Armando Maradona. Ese vínculo simbólico con Argentina fue creciendo con el tiempo, hasta convertirse en realidad: Can Armando Guner, promesa del Borussia Mönchengladbach y campeón de la Bundesliga Sub-17, decidió representar a la Selección albiceleste pese a ser oriundo de Alemania y haber tenido también la chance de vestir los colores de Turquía.

Con apenas 17 años recién cumplidos, Gunner es una de las joyas de la cantera del fútbol germano. Esta temporada ya se entrenó con el primer equipo y en junio fue figura en la final de la Bundesliga Sub-17, donde marcó dos goles contra Leipzig y fue elegido MVP del torneo. Pero su nombre comenzó a sonar con fuerza en el país por otro motivo: su identificación con la Albiceleste. “Como ya saben, jugué con la selección alemana. Cuando Argentina me invitó, no lo dudé y acepté de inmediato. La oportunidad de jugar con la selección turca la había rechazado ya desde el principio”, explicó en una entrevista con Diario Olé.

El joven nació en Alemania en 2008 y, así, abre la pregunta del millón: ¿cómo nace su vínculo con Argentina? Con madre alemana y padre turco, sus raíces son más que diversas. La conexión albiceleste la hereda de su abuela, oriunda de La Quiaca, Jujuy, quien le transmitió la nacionalidad a su mamá y le permitió a él soñar con vestir la celeste y blanca.

“Ella nació en Jujuy pero pasó su juventud en Buenos Aires, y me contó mucho sobre la ciudad. Asocio mucho el fútbol. Por supuesto, la selección con Maradona, Messi y ganar Mundiales. Obviamente también el mate”, relató el joven, quien tiempo atrás supo admitir no saber hablar español con fluidez y ahora se muestra sumergido en la cultura nacional. “Como muchos argentinos, tomo mate con más frecuencia“, cuenta.

Can Armando Guner, un nuevo europibe de la Selección Argentina ( @armandoguner).

La unión con Maradona

Aunque no todo se resume a lazos sanguíneos. Porque Can arrastra en su nombre un vínculo eterno con Argentina. “Mi papá es un gran fan de Maradona. Por eso me puso Armando (NdR: como segundo nombre)“, sentenció el joven que, de yapa, tiene como ídolo a Lionel Messi. “Cuando se supo que iba a jugar con Argentina, un conocido me puso en contacto con la familia Maradona. Recibí un saludo de Claudia Villafañe y de Diego Maradona Jr. Mi papá todavía no lo puede creer”, agregó sobre su vínculo con el astro, el cual, casualidad o no, lo acerca aún más a las tierras que tardó 17 años en conocer.

Sí, porque su historia tiene otro dato llamativo: nunca había pisado suelo argentino hasta cuando recibió la convocatoria de Diego Placente para disputar el torneo Cotif-La Alcudia con la Sub-17 en Valencia. Sin embargo, antes de elegir un futuro argentino, supo jugar para las juveniles de Alemania.

En aquella etapa fue seguido de cerca por scouts de la AFA en Europa, quienes iniciaron contactos con su padre hasta sellar su llegada a las juveniles argentinas, lo cual todavía le cuesta asimilar. “Nunca pensé que la Selección Argentina se iba a interesar en mí y me alegra que hayan visto en mí un potencial representante del país por mi trabajo en el Borussia. Es un honor y un orgullo muy grande que hayan puesto la mira en mí, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de jugadores que tiene el país“, sostuvo. Ahora, su nuevo objetivo es estar en el Mundial Sub-17 de Qatar en noviembre. La duda de la triple nacionalidad ya no se hace presente: quiere defender la camiseta argentina.

El futuro, sin dudas: albiceleste

A nivel futbolístico, Guner se mueve con naturalidad por ambas bandas, aunque en sus inicios jugaba como enganche. Tiene gol, buen uno contra uno y una clara afinidad ofensiva. “El fútbol argentino es pura pasión y dedicación. Estoy tratando de comprenderlo y adaptarme para entender esa mentalidad”, explicó, consciente de que aún debe mejorar su español. “Cuando esté en Alemania voy a empezar a estudiar”, confesó tiempo atrás.

Guner y la camiseta de la Selección Argentina, un momento premonitorio de su infancia (@armandoguner).

Lejos de identificarse con algún club del país, Gunner se siente cada vez más cerca de Argentina a través de la Selección. Sus publicaciones de Instagram, al igual que su nombre de usuario, también son una señal: apenas acumula dos posteos, pero uno de ellas es un carrusel simbólico con imágenes donde luce la camiseta de la Albiceleste en el Cotif y otra de cuando era niño vistiendo la número 10. Casualidad o no, un guiño más de este joven que lleva a Maradona en el nombre y a la Argentina en el corazón.

