Tras el no de Real Madrid por Mastantuono, los 9 jugadores de Europa que Placente puede llevar a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, atraviesa días decisivos. El entrenador deberá presentar la lista definitiva de 21 convocados el próximo jueves para disputar el Mundial de Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Allí, la Albiceleste compartirá grupo con Italia, Australia y Cuba, pero por el momento la preocupación pasaría por otro lado: la posible baja de Franco Mastantuono y el dilema del resto de juveniles que juegan en Europa.

Las alarmas alrededor de la joya de Real Madrid se encendieron este viernes, cuando desde el Merengue fueron contundentes sobre su predisposición para cederlo a la Albiceleste. “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, respondió tajante Xabi Alonso en conferencia de prensa.

La gran traba es que la Copa del Mundo Sub-20 no forma parte del calendario oficial FIFA de mayores. Por lo tanto, los clubes europeos no están obligados a ceder a sus futbolistas, algo que suele convertirse en un obstáculo cuando se trata de jóvenes que dan sus primeros pasos en el Viejo Continente. Sin embargo, un detalle juega a favor de Argentina: el torneo coincidirá en parte con la próxima fecha FIFA (6 al 14 de octubre), lo que reduciría el tiempo real de ausencia en sus clubes.

Mientras tanto, la AFA mantiene gestiones con distintas instituciones y Placente ultima detalles en Ezeiza para definir la lista de concentrados. Es cierto que tampoco le quita el ojo de encima al plano local, donde por un acuerdo verbal con la AFA los equipos deben liberar a los jugadores que sean convocados, pero el gran objetivo es lograr el permiso de la mayor cantidad posible de joyas del exterior. Entre ellas se encuentra un listado de nueve jóvenes que podrían tener un lugar en Chile.

Claudio Echeverri

El Diablito formó parte de todo el proceso juvenil: brilló en la Sub-17, integró la Sub-20 en el clasificatorio de Venezuela y hasta trabajó con Placente durante la última doble fecha de Eliminatorias. Su reciente llegada a Bayer Leverkusen, donde ya disputó dos partidos tras llegar a préstamo y aspiran a que ocupe un lugar importante, podría complicar su cesión. Además, el cambio de entrenador en el club, con Kasper Hjulmand reemplazando al despedido Erik Ten Hag, aumenta la incertidumbre ya que podría necesitarlo para que se consolide en el plantel.

Claudio Echeverri genera entusiasmo en el Bayer Leverkusen.

Valentín Carboni

Tras haber jugado el Mundial Sub-20 pasado, en Argentina en 2023, y vuelve a estar en condiciones de participar. Scaloni lo convocó a la Mayor en las últimas Eliminatorias y también trabajó algunos días con Placente. Hoy está en Genoa, cedido por el Inter, donde se encuentra recuperando ritmo futbolístico luego de ocho meses de recuperación por una lesión ligamentaria. Ya suma tres partidos con un gol. Placente lo quiere en Chile, pero dependerá del visto bueno de los italianos.

Julio Soler

El lateral izquierdo surgido en Lanús, y hoy en el Bournemouth de la Premier League, también pasó por prácticas con la Mayor y la Sub-20. Disputó los Juegos Olímpicos con Javier Mascherano y Placente lo considera fundamental en su proceso y el jugador desea no perderse ninguna convocatoria juvenil. Al firmar en Inglaterra a principios de año, incluyó en su contrato la condición de jugar el Sudamericano de Venezuela, acto que genera optimismo para que asista a Chile. Con apenas 246 minutos desde su llegada, el Mundial podría servirle como rodaje, aunque la decisión final quedará en manos del club inglés.

Julio Soler en Bournemouth.

Aarón Anselmino

Defensor central surgido en Boca, fue transferido al Chelsea, que lo cedió a préstamo al Borussia Dortmund en este mercado de pases para que sume rodaje. Allí debutó como titular y dejó una gran impresión. El club lo perfila como alternativa real en la zaga y hasta posible titular, lo que podría dificultar su salida. Todo dependerá de cuánto lo necesite el entrenador en esta etapa de adaptación.

Santiago Hidalgo

Capitán en varias oportunidades de los seleccionados juveniles de Placente, Hidalgo dejó Independiente en este mercado y se sumó al Toulouse, que pagó 4 millones de dólares por su pase. En sus primeros tres partidos ya sumó minutos y aportó dos asistencias, mostrando rápida adaptación a la Ligue 1. Posiblemente Placente aspira a contar con él para el Mundial.

Santiago Hidalgo suma sus primeros minutos en Francia (@hidalgoo09).

Gianluca Prestianni

El ex Vélez, actualmente en el Benfica, podría ser otro de los apuntados por Placente. Fue transferido a Portugal a comienzos de 2024 y cada vez tiene más rodaje en el primer equipo. En el Mundial de Clubes supo ser titular en la mayoría de encuentros y una eventual citación de la Sub 20 podría significar una dura baja para Las Águilas.

Alejo Sarco

El ex Vélez se incorporó al Bayer Leverkusen a comienzos de año y, aunque aún no debutó en primera, integra habitualmente el banco y juega en la reserva. A diferencia de otros casos, su cesión parece encaminada: el club ya lo autorizó a trabajar la próxima semana en Ezeiza con la Sub-20, lo que indica que no pondría trabas para el Mundial.

Alejo Sarco durante su paso por Vélez.

Julián Vignolo

Delantero cordobés de 18 años, compañero de Hidalgo en el Toulouse. Con 1,85 metros de altura, fue fichado a largo plazo (contrato hasta 2029) a cambio de 1,5 millones de euros desde Racing de Córdoba. Todavía no debutó en el primer equipo, lo que podría facilitar su salida en caso de que Placente considere convocarlo.

Vignolo, del Ascenso al fútbol europeo (@julianvignolo_).

Tomás Pérez

Mediocampista de 20 años, surgido en Newell’s y actualmente en Porto, donde desde su llegada a inicios de 2025 ya disputó ocho partidos, destacándose su participación en el Mundial de Clubes. El club ya lo cedió para una semana de entrenamientos en Ezeiza, lo que genera expectativas positivas sobre su disponibilidad.

Tomás Pérez, uno de los nombres europeos que Placente podría tener confirmados para el Mundial Sub 20 (Getty Images).

Las figuras del plano doméstico, el otro plano de Placente

Más allá de los nombres que brillan en Europa, Placente también cuenta con una base sólida en el fútbol argentino. Ian Subiabre, (River), Maher Carrizo (Vélez) y Milton Delgado y Dylan Gorosito (Boca), entre otros pibes, forman parte de la última preselección presentada por el DT y podrían ganarse un lugar en la nómina final.

En este sentido, a diferencia de Europa, los clubes de la Liga Profesional mantienen un acuerdo verbal con la AFA para no poner trabas en la cesión de juveniles a torneos internacionales. Esto le da a Placente una garantía mayor de disponibilidad, aunque siempre puede haber negociaciones puntuales.

