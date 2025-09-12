La inesperada decisión de Borussia Dortmund con Aarón Anselmino tras su debut como titular: “Es la única opción”

“Solo necesitó 76 minutos contra el Union Berlin para ganarse el corazón de la afición“, afirmó el prestigioso diario alemán Bild sobre Aarón Anselmino. Con apenas un partido en Borussia Dortmund, el defensor argentino de 20 años enamoró a propios y extraños. Las sensaciones que dejó habrían sido tan positivas al punto que el club alemán ya tendrían una estrategia para olvidarse del problema de no contar con una opción de compra en su préstamo.

El ex Boca fue cedido por el Chelsea con la intención de que sume rodaje en otro club de la élite europea. Tal vez lo que no esperaban en Londres es que, en la victoria por 3-0 frente al Union Berlin, cautivó a hinchas y dirigentes. “Sus entradas y determinación” habrían sido merecedoras de constantes aplausos, según Bild. Y en medio de la alegría por su llegada, los dirigentes ya se agarrarían la cabeza al saber que, al no existir cláusula de compra, el jugador debería regresar a Stamford Bridge a mediados de 2026.

Sin embargo, en Alemania ya piensan en un plan alternativo que permita al zaguero argentino quedarse más tiempo en la Bundesliga. El medio germano informó que el Dortmund planea implementar un modelo ya probado en el pasado reciente. Se trata del caso de Carney Chukwuemeka, otro futbolista que llegó cedido desde Chelsea. En su momento, los ingleses exigían 35 millones de euros por el pase, pero tras la insistencia del propio jugador en quedarse y las gestiones de Dortmund, la transferencia se cerró en 20 millones más bonus.

¿Qué quiere decir esto? Bild sugiere que, si Anselmino convence al cuerpo técnico y reafirma su nivel, se buscará repetir la fórmula: que el propio defensor dialogue con la dirigencia del Chelsea para forzar un acuerdo que le permita seguir en Alemania. “Es la única opción que la directiva ve también para Anselmino“, expresa.

Anselmino debutó como titular en Borussia Dortmund y respondió con creces (Getty Images).

Así, todo parece indicar que la pelota la tiene el propio Anselmino. Si logra consolidarse en el once y mantener el nivel mostrado en su debut, Dortmund irá por todo para quedárselo. La oportunidad parece clara: la lesión del referente Niklas Süle hasta mediados de octubre y el calendario cargado, que incluye la Champions League, le darán chances concretas de mostrarse en el máximo nivel.

Publicidad

Publicidad

Borussia Dortmund y Anselmino, un amor a primera vista que tardó en concretarse

En medio de la irrupción que significó el nombre de Anselmino en el fútbol alemán, lo cierto es que puertas adentro del Dortmund resulta un viejo conocido. Es que el club ya habría seguido a Anselmino durante su etapa en Boca, pero desistieron de su fichaje debido a sus antecedentes de lesiones. Así fue como Chelsea se adelantó y, casualidad o no, la falta de minutos en la Premier League lo llevó de todas formas a la Bundesliga. Y la apuesta parece estar saliendo de maravillas.

El préstamo también resultó beneficioso para los alemanes en términos económicos, ya que únicamente se hace cargo del salario del jugador, estimado en 2 millones de euros anuales, una cifra baja en comparación con otros defensores del plantel. Aunque ya sobrevuela la idea de hacer una inversión potente por su pase en la próxima temporada. Lo que parecía una cesión de adaptación podría transformarse en una puerta abierta para quedarse en uno de los gigantes de Alemania.

ver también Tras el no de Real Madrid por Mastantuono, los 9 jugadores de Europa que Placente puede llevar a la Selección Argentina para el Mundial Sub 20