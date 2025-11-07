A mediados de 2025, River llevó a cabo un ambicioso mercado de pases donde desembolsó una sustancial suma de dinero y, entre ellos, llegó Matías Galarza Fonda. El mediocampista arribó procedente de Talleres de Córdoba con el claro objetivo de mejorar el plantel de cara a la Copa Libertadores pero su desempeño no fue el mejor. En ese contexto, ahora su propio padre lo criticó…

En estos primeros meses que atraviesa en la institución, el volante zurdo no pudo demostrar el mismo nivel que en el Matador y el cual lo catapultó al Millonario, a tal punto que Marcelo Gallardo insistió en reiteradas ocasiones para que sea comprado. Sin embargo, en medio de un flojo presente futbolístico, su círculo íntimo confesó una inesperada particularidad de su vida privada.

Lo cierto es que Carlos Rolando Galarza habló sobre la relación de Matías y su novia, Jessica Marecos, y para sorpresa de todos, acusó a su hijo de ser “lorito”. Este término es muy utilizado en Paraguay para referirse a aquel hombre que no puede salir con sus amigos ni reunirse con familiares por impedimento de su pareja, generalmente ocasionado para evitar problema en el vínculo.

En ese sentido, su padre no ocultó su pensamiento y expresó: “Yo no entiendo, si a esta edad está así, no me quiero imaginar lo que será después“. Pocos segundos más tarde pero en la misma sintonía, el ex arquero boliviano, agregó: “Yo le escribo y él no me responde. Después de dos días recién me atiende. Si tengo un accidente y lo llamo, hace rato que me moría”.

De hecho, un propio compañero de la Selección de Paraguay también mencionó una cuestión bastante similar al respecto. Hace unos meses y durante una transmisión en vivo de TikTok, Ramón Sosa leyó algunos comentarios en el chat y le lanzó una advertencia a las mujeres. “Pasa que a Mati lo tienen así. Ojo con la Jessi. Las va a matar a ustedes“, sostuvo el veloz extremo guaraní.

Galarza Fonda arribó a River en julio en una negociación doble, donde el club destinó 8,5 millones de dólares por él y Juan Carlos Portillo. Desde allí hasta la fecha, Matías disputó 703 minutos divididos en 12 partidos y no suma tiempo de juego desde el 18 de octubre en la victoria ante Talleres de Córdoba, cuando ingresó en el segundo tiempo. Pero está claro que perdió mucho terreno.

