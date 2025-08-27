Sergio Busquets eligió entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé para el Balón de Oro: “Ojalá pueda”

A menos de un mes para la entrega del Balón de Oro 2025, Sergio Busquets se pronunció abiertamente sobre su favoritismo entre Lamine Yamal y Ousmane Dembéle, los dos máximos candidatos a quedarse con el galardón y a quienes conoce muy bien de su paso por Barcelona.

De los dos, fue mucho menos el tiempo que compartió con la actual joya culé, quien solo llegó a disputar un partido oficial en la que fue la última temporada del mediocampista en el club. Sin embargo, era plenamente consciente, como en su momento sucedió con Lionel Messi, del talento que se estaba puliendo en La Masía.

Con el francés sí compartió seis temporadas como blaugrana y es precisamente el salto de calidad que considera que ha dado desde su llegada al PSG, siendo clave para la obtención de la última Champions League, lo que lo hizo inclinarse por él esta vez como merecedor del premio que entregan France Football y L’Equipe.

“Estoy muy feliz de que le haya ido bien (a Dembélé). Me hubiese gustado que la Champions la ganara el Barça, pero me alegré muchísimo por el staff (cuerpo técnico) y ex compañeros que están en PSG. Ha hecho una gran temporada, estuvo un poquito lesionado pero mucho mejor que otros años. Ha tenido más regularidad y sabemos el jugador que es, las diferencias que marca, lo que puede hacer. Ojalá lo pueda ganar”, dijo en una clara expresión de favoritismo.

Dembélé y Busquets compartieron seis temporadas en Barcelona. (Foto de Getty).

En la conferencia de prensa que brindó previo al duelo entre Inter Miami y Orlando City que este mismo miércoles definirá una de las semifinales de la Leagues Cup, Busquets se refirió también a los méritos de Yamal y a lo difícil que es ser justo en una elección con tanta amplitud de criterios.

“Tengo compañeros en Barça que también lo merecerían, pero no sé qué van a decidir los que votan, si prevalece ganar un título tan importante como la Champions o qué cosa. Nunca me he metido mucho en estos premios porque es difícil entrar a valorar y saber quién es el mejor en muchas posiciones. Le deseo lo mejor a todos”, manifestó.

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro?

Como ya es tradición, la gala de entrega del Balón de Oro tendrá lugar en el Teatro Châtelet de la ciudad de París y está programada para el lunes 22 de septiembre.

Los 30 nominados

Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)

Desiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

