Ousmane Dembélé no dudó y eligió al mejor ganador del Balón de Oro de toda la historia

Falta poco más de un mes para una nueva gala del Balón de Oro. France Football le entregará el máximo galardón individual al mejor de la temporada 2024-25 por medio del voto de los principales referentes del fútbol. Ousmane Dembélé se ilusiona por levantar el trofeo por primera vez en su carrera.

Tras su salida de Barcelona, dónde tuvo una etapa con poco brillo, el delantero francés volvió a demostrar su talento con la camiseta de Paris Saint-Germain. Allí, en esta última temporada, conquistó cuatro títulos, incluyendo la Champions League, la primera de la historia del club.

En cuanto a cosecha personal, el jugador surgido de Rennais, que también pasó por Borussia Dortmund, disputó un total de 53 compromisos entre todas las competencias, cifra récord en su carrera. También consiguió un máximo de 35 goles y repartió 16 asistencias.

En ese contexto, en el que Dembélé es uno de los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro, la cuenta oficial del galardón lo desafío a elegir cuál fue el mejor futbolista entre todos los que fueron reconocidos en el pasado.

El futbolista galo eligió uno a uno en duelos individuales y se terminó decantando por Lionel Messi en un mano a mano final ante Cristiano Ronaldo. Cabe recordar que Dembélé compartió equipo con la Pulga cuando ambos vestían la camiseta de Barcelona.

Las elecciones de Dembélé

Kaká o Luka Modric: “Kaká”

Kaká o Ronaldinho: “Ronaldinho”

Ronaldinho o Karim Benzema: “Es difícil. La temporada 2021-22 de Benzema fue increíble. Por su carrera, diré Benzema”.

Karim Benzema o Ronaldo Nazário: “R9”.

Ronaldo Nazário o Johan Cruyff: “R9”.

Ronaldo Nazário o Michel Platini: “No lo vi jugar. Diré Ronaldo”.

Ronaldo Nazário o Zinedine Zidane: “Zidane”.

Zinedine Zidane o Cristiano Ronaldo: “Cristiano”.

Cristiano Ronaldo o Lionel Messi: “Messi”.

La lista completa del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)

Desiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

