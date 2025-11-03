Es tendencia:
Mariano Closs apuntó contra un jugador de River y afirmó que su ciclo está terminado: “Lo vengo diciendo hace mucho”

Tras una nueva derrota, el reconocido relator apuntó contra un futbolista del Millonario y dejó frases contundentes.

Por Nahuel De Hoz

Mariano Closs, periodista deportivo de ESPN.
El presente de River es preocupante: 7 derrotas en los últimos 10 partidos y perdió los últimos 4 de local, cifras que rompieron récords históricos en el club. En ese mismo sentido y después del encuentro del domingo donde cayó 1-0 ante Gimnasia, Mariano Closs realizó una breve editorial en la que apuntó contra un jugador y sentenció que su ciclo estaba terminado.

El reconocido relator de fútbol aprovechó su programa F12 transmitido por la señal ESPN, para dejar a las claras su opinión al respecto. Lejos de eludir la situación, hizo énfasis en Miguel Borja y su pésima actualidad. El penal errado en la última jugada del cotejo volvió a ponerlo en el centro de la escena y el periodista deportivo no lo perdonó en su tajante análisis.

Lo cierto es que Closs no tardó en hacer referencia al delantero colombiano y fue más allá de esa acción en particular. “¿Hacía falta este penal para saber que era ciclo terminado? Ya estaba terminado hace rato”, sentenció Mariano durante la transmisión de su programa. Y por si quedaban dudas de su postura, inmediatamente después aclaró: “Lo vengo diciendo hace mucho”.

Miguel Borja ejecutando el penal en la última jugada de River – Gimnasia. (Getty Images)

Pocos segundos después, siguió: “El problema es que, cuándo alguien hace un gol pero no encaja en el juego, tratamos de justificar“. Luego de estas fuertes y sinceras frases contra el experimentado atacante, el relator continuó: “Yo valoro que haga goles pero… ¿Cuánto le aporta en los 89 minutos al juego? ¿Cuánto no retiene el balón o no vas a apretar porque no sos solidario?”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el conductor de F12 amplió su discurso al respecto. Como su característica personalidad acostumbró, no frenó y hasta redobló la apuesta. “Si en los 89 minutos no juega, no colabora…“, expresó. Y para cerrar su análisis sumó a Marcelo Gallardo y manifestó: “Ayer entraban todos menos Borja, lo tuvo que poner casi que de última”.

Para dar un ejemplo contrario, utilizó a la Selección de Francia en 2018. “Oliver Giroud no hizo un gol en la Copa del Mundo y salió campeón“, empezó. “Quiere decir que en los 90 minutos al técnico le sirvió, aún no haciendo goles porque en el colectivo progresaba (Kylian) Mbappé, los otros compañeros y el equipo ganaba”, insistió en modo de justificación para defender su opinión.

Miguel Borja tras errar el penal en la última jugada de River – Gimnasia. (Getty Images)

En definitiva, Closs se encargó de dejar a las claras que el ciclo de Borja en River está terminado y desde hace tiempo. Si bien supo ser el máximo goleador del equipo y tener números fantásticos en lo individual, a nivel colectivo pareciera estar en otra sintonía y además ya no aporta esa cuota goleadora que acostumbraba. Y el penal ante Gimnasia, terminó de ratificarlo…

DATOS CLAVE

  • El relator Mariano Closs declaró en ESPN que el ciclo de Miguel Borja en Riverya estaba terminado hace rato“.
  • El periodista Mariano Closs cuestionó en ESPN que Miguel Borja “no encaja en el juego” de River, a pesar de los goles.
  • El protagonista Miguel Borja erró un penal en la última jugada de la derrota de River 1-0 ante Gimnasia (LP).
Nahuel De Hoz

