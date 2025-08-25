Sin Neymar ni Vinícius, la llamativa lista de convocados de Ancelotti en Brasil para las Eliminatorias Sudamericanas

De cara a la próxima fecha FIFA donde se disputarán las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, Carlo Ancelotti anunció la nueva nómina de jugadores de Brasil. En este nuevo proyecto que todavía transita sus primeras experiencias a nivel internacional, el entrenador italiano tomó una drástica decisión para los siguientes compromisos que sorprendió a todos.

El seleccionado pentacampeón del mundo ya está clasificado al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que ahora la apuesta está en encontrar nuevos futbolistas que puedan ganarse un lugar. Es por eso que el experimentado director técnico italiano no dudó en dar el golpe para los enfrentamientos contra Chile y Bolivia, respectivamente.

Lo cierto es que Ancelotti no convocó a Neymar y a Vinícius Júnior a la Selección de Brasil. Mientras que lo del talentoso se trata de una cuestión física que lo tiene a maltraer desde hace algunos días, lo del veloz extremo se debe a un factor distinto y ajeno al desempeño individual sobre el campo de juego. Así las cosas, Carletto optó por no incluir a ninguno de los referentes.

Carlo Ancelotti, experimentado director técnico italiano de la Selección de Brasil, durante un entrenamiento. (Getty Images)

En el caso de Neymar, se trata de una molestia en su rodilla que sufrió la semana pasada jugando para Santos. Ante eso, Ancelotti manifestó: “Tuvo un pequeño problema pero no precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”.

En contraparte, la ausencia de Vinícius se debe a que está suspendido por una fecha, por lo que no podría haber estado presente contra Chile. Aunque sí estaba habilitado para medirse ante Bolivia, el hecho de que Brasil ya esté clasificado al Mundial fue fundamental para darle descanso y así convocar a otros jugadores que no son habituales en las citaciones internacionales.

Publicidad

Publicidad

Además, otro protagonista que no integra la nómina del entrenador italiano para los compromisos frente al combinado trasandino en el mítico Estadio Maracaná y posterior visita a la siempre complicada altura de El Alto, es Rodrygo Goes. Sin embargo, dicho delantero recién está volviendo a tomar ritmo de juego en Real Madrid, lo que no hacía con continuidad desde hace varios meses.

Tweet placeholder

Los convocados de la Selección de Brasil

Arqueros: Alisson, Bento, Hugo Souza.

Alisson, Bento, Hugo Souza. Defensores: Alexsandro, Caio Henrique, Fabricio Bruno, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley, Vanderson.

Alexsandro, Caio Henrique, Fabricio Bruno, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Douglas Santos, Wesley, Vanderson. Mediocampistas : Bruno Guimaraes, Joelinton, Casemiro, Paquetá, Andrey Santos.

: Bruno Guimaraes, Joelinton, Casemiro, Paquetá, Andrey Santos. Delanteros: Raphinha, Estevao, Richarlison, Joao Pedro, Cunha, Martinelli, Luiz Henrique, Kaio Jorge.

Publicidad

Publicidad

ver también Xabi Alonso solo necesitó una frase para graficar el debut como titular de Franco Mastantuono en Real Madrid