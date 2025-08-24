Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Xabi Alonso solo necesitó una frase para graficar el debut como titular de Franco Mastantuono en Real Madrid

El entrenador español elogió la actuación del argentino y confesó la importancia que tiene en el proyecto del elenco europeo.

Por Nahuel De Hoz

Franco Mastantuono, durante su primera titularidad con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga.
© GettyFranco Mastantuono, durante su primera titularidad con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga.

Este domingo, Real Madrid venció 3-0 a Real Oviedo por la segunda jornada de LaLiga con dos goles de Kylian Mbappé y otro de Vinícius Júnior. Sin embargo, el protagonismo le corresponde a Franco Mastantuono que tuvo su ansiado estreno como titular con solamente 18 años de edad, siendo uno de los más jóvenes en toda la historia en hacerlo con el conjunto merengue.

Esta llamativa decisión de Xabi Alonso sorprendió a todos y deja en evidencia el claro respaldo que tiene para con el talentoso argentino que está transitando su primera experiencia en Europa. Luego de hacerlo debutar la fecha pasada, ahora decidió que comience desde el arranque y se encargó de elogiarlo durante la conferencia de prensa al término del encuentro en Asturias.

Lo cierto es que el entrenador español fue contundente en su primera frase sobre el surgido de las divisiones inferiores de River y sentenció: “Mastantuono ha hecho un muy buen partido“. Además, el director técnico que está en sus primeros partidos con el elenco madrileño, agregó: “En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo y los compañeros”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Bayer Leverkusen amplió su discurso sobre el joven albiceleste. “Se lo ve muy integrado tanto en el día a día como en el juego“, reconoció ante las cámaras y los micrófonos presentes en la sala. Pocos segundos más tarde, también añadió: “Yo creo que nos va a dar mucho a corto y largo plazo porque es muy joven”.

Para culminar sus declaraciones sobre Mastantuono, Alonso fue categórico en la última frase y realizó una confesión. “Estoy contento de que esté con nosotros porque tiene una gran zurda y energía“, reveló el entrenador. Y para cerrar la conferencia de prensa protocolar, Xabi proyectó los próximos pasos de Franco. “Desde aquí, solo va a seguir mejorando”, adelantó.

Tweet placeholder
Publicidad

Así las cosas y los elogios de su propio director técnico, el integrante de la Selección Argentina empieza a ganar terreno en la consideración y, lentamente, se convierte en una de las piezas fundamentales del equipo. Pese a que compite con enormes figuras de renombre internacional, ya se las ingenió para ganarse un lugar y sumar tiempo de juego en un vestuario de verdadera elite.

Franco Mastantuono debutó como titular en la goleada de Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga

ver también

Franco Mastantuono debutó como titular en la goleada de Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga

Sufre River: el refuerzo estrella de la Premier League que está a punto de cerrar Palmeiras para la Libertadores

ver también

Sufre River: el refuerzo estrella de la Premier League que está a punto de cerrar Palmeiras para la Libertadores

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Franco Mastantuono debutó como titular en la goleada de Real Madrid ante Oviedo
Fútbol Internacional

Franco Mastantuono debutó como titular en la goleada de Real Madrid ante Oviedo

Mastantuono, titular en Real Madrid vs. Real Oviedo
Fútbol europeo

Mastantuono, titular en Real Madrid vs. Real Oviedo

Furor por Mastantuono en la previa vs. Real Oviedo
Fútbol europeo

Furor por Mastantuono en la previa vs. Real Oviedo

El descargo de Edinson Cavani tras volver al gol con Boca vs. Banfield: “Hay que aguantar”
Boca Juniors

El descargo de Edinson Cavani tras volver al gol con Boca vs. Banfield: “Hay que aguantar”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo