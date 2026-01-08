Es tendencia:
Suspensión de por vida y multa de 27 mil dólares: la patada viral en Indonesia que terminó con un jugador hospitalizado

En las redes sociales se viralizó una dura infracción en el ascenso del país asiático, que terminó con duras sanciones.

Por Marco D'arcangelo

Una patada en Indonesia terminó con un jugador en el hospital.

En los últimos días en la cuarta división de Indonesia ocurrió una jugada que se viralizó en las redes sociales debido a que en el encuentro entre Putrajaya Pasuruan y Perseta 1970 Tulungagung, el futbolista Muhammad Hilmi Gimnastiar le pegó una patada en el pecho a su rival.

Lejos de querer disputar la pelota, el mediocampista levantó su pierna de manera temeraria e impactó de lleno contra el pecho de su rival, que inmediatamente quedó tendido en el suelo. El árbitro del encuentro le mostró la tarjeta roja directa y los rivales increparon al agresor. 

Como consecuencia de esta patada, el futbolista Firman Nugraha tuvo que ser trasladado a un hospital en donde los médicos constataron que sufrió lesiones sin riesgo vital, aunque fue necesario el suministro de oxígeno y atención intensiva para atenderlo de la mejor manera. 

Por otro lado, Gimnastiar recibió una sanción sin precedentes en el fútbol de Indonesia, debido a que fue expulsado de por vida, por lo que no podrá volver a jugar en ningún club. Además, tendrá que pagar una multa de 2.500.000 rupias, es decir aproximadamente 27.800 dólares. 

“Las acciones del jugador no solo violaron el espíritu deportivo, sino que también pusieron en peligro la vida de otros jugadores, por lo que corresponde un castigo severo”, explicó al respecto Samiadji Makin Rahmat, el presidente del comité disciplinario de la Asociación de Fútbol de Java Oriental.

Además, desde el Putrajaya Pasuruan decidieron rescindirle su contrato, por lo que dejó de permanecer al club. Seguido a esto, emitieron un comunicado oficial para pedir disculpas por lo ocurrido, ya que lamentaron “las acciones de sus jugadores”. 

Neymar se compró una réplica del Batimóvil: la millonaria cifra que desembolsó

En síntesis

  • Muhammad Hilmi Gimnastiar recibió una expulsión de por vida tras agredir a un rival en Indonesia.
  • El futbolista Firman Nugraha recibió oxígeno y atención intensiva tras el impacto en el pecho.
  • La sanción incluye una multa de 27.800 dólares y la rescisión de contrato del agresor.
