Mientras Alexis Mac Allister gana 10.3 millones, este es el salario de Lautaro Martínez en Inter

Para la edición 2025 del Balón de Oro, la nómina de 30 futbolistas solo incluye a dos futbolistas argentinos: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Para France Football, el capitán de Inter y el 10 de Liverpool hicieron los méritos suficientes para luchar por el premio individual más importante del fútbol.

La importancia de ambos en sus respectivos equipos se ve reflejada tanto en la cancha como en sus salarios. Hoy por hoy, el Toro es el jugador mejor pago de todo el plantel del equipo italiano, mientras que el surgido en Argentinos Juniors se encuentra dentro del top 8 de los Reds.

El salario de Mac Allister es de 10.3 millones de dólares anuales, de acuerdo a lo informado por el sitio especializado Capology. Dentro de la plantilla de Arne Slot, solo lo superan Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz y Andrew Robertson; mientras que está empatado con Federico Chiesa y Alisson Becker.

Por su antigüedad y su influencia en los últimos años, Lautaro recibe una cifra mucho más importante de dinero que su compañero de la Selección Argentina. El delantero surgido en Racing Club cobra 19.2 millones de dólares por temporada, superando por mucho a Nicolò Barella (13.8), que se ubica segundo.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé (Francia/PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Désiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli-PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil Van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

