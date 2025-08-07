Drástica decisión del Barcelona con Marc-André ter Stegen

El FC Barcelona tomó una decisión con Marc-André ter Stegen que está dando que hablar en todo Europa por estas horas. La dirigencia de la institución de la Ciudad Condal le retiró la capitanía como reacción a la postura del alemán de negarse a firmar el consentimiento para que el informe médico de su operación en la lumbar sea enviado a la comisión medica de LaLiga.

Resulta que el organismo que regula la primera y segunda división del fútbol español precisa la documentación para determinar el tiempo que estará de baja después de su segunda intervención quirúrgica. El arquero se operó el martes 20 de julio por segunda vez después de anunciar en sus redes sociales que estaría tres meses de baja, un periodo que de confirmarse no le serviría al club culé para utilizar parte de su ficha para inscribir a Joan García, la otra alternativa para el arco.

En un comunicado emitido recientemente, el FC Barcelona buscó resaltar que la decisión de quitarle su posición dentro del plantel es ”temporal”, mientras no se resuelva definitivamente el conflicto descrito anteriormente. Además, la misma notificación aclara que fue una decisión consensuada con la Dirección Deportiva, a cargo de Deco, y del cuerpo técnico de Hansi Flick.

Por cierto, durante este período (que puede comprender los primeros compromisos que el conjunto blaugrana tendrá en LaLiga y en la Fase de Liga de la UEFA Champions League), las funciones como primer capitán serán asumidas por el futbolista uruguayo Ronald Araújo, quien hasta el momento actuaba como vice.

El Trofeo Joan Gamper, un aspecto a tener en cuenta en medio del tire y afloje con Ter Stegen

Para el Barcelona no era menor tener resuelta esta cuestión cuanto antes, puesto que se le aproxima el partido contra el Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper (este domingo a las 21 horas de España), evento en el que habitualmente se presentan a los refuerzos y el entrenador y el capitán le hablan a los hinchas.

Esta claro que sin el cese de las hostilidades con el expediente disciplinario abierto, no tenía sentido alguno que Marc-André ter Stegen tome el micrófono para dirigirse al público, cuando es posible que sea transferido o que ni siquiera vuelva a defender los colores azulgranas en lo que le quede de estadía en la institución.

Publicidad

Publicidad

ver también Julián Alvarez: de buscar titularidad en el Atlético de Madrid a quedarse sin Balón de Oro