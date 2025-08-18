Tras no concretar la llegada de Dibu Martínez, Manchester United negocia por otro arquero

Una de las grandes sorpresas al final de la temporada pasada fue la despedida de Emiliano Martínez de los hinchas de Aston Villa, al término del último partido por Premier League en condición de local. En aquella ocasión el guardameta se retiró del campo de juego entre lágrimas y saludando a los fanáticos que estaban en las tribunas del estadio, pero no avanzó su salida a Manchester United…

Aunque parecía que su próximo destino iba a ser el gigante de Inglaterra, finalmente los equipos no se pusieron de acuerdo en las negociaciones debido a cuestiones económicas, por lo que hubo que cambiar de rumbo. Mientras el argentino debe buscar una nueva oferta, los Red Devils ya empezaron a apuntar hacia otro lado para sellar la vuelta de un viejo conocido.

Lo cierto es que Manchester United empezó las tratativas para repatriar a David De Gea. Según informó el medio The Sun, el club está realizando gestiones para que el arquero vuelva a vestir la camiseta que defendió durante 12 años de manera consecutiva. Además, apelarían a una cláusula que le permitiría volver a Inglaterra por un desembolso de dinero bastante bajo.

De todas maneras, su salida de Fiorentina no será nada sencilla de conseguir debido a que acaba de renovar y extender su contrato, que ahora tiene vigencia hasta mediados de 2028. Pero el inmenso legado que dejó en la institución, sumado a que llegaría para ser titular indiscutido, podrían ser las claves para que el español decida regresar a los Red Devils en los próximos días.

David de Gea, arquero español de Fiorentina. (Getty Images)

Otro dato importante a mencionar es que De Gea estuvo un año sin jugar después de irse del conjunto británico ya que no encontraba un nuevo desafío que satisfaga sus necesidades. Fue ahí mismo cuando la Viola apareció con un proyecto futbolístico que ilusionó al guardameta y decidió volver a las canchas de forma profesional, pero esta vez en el fútbol italiano.

Desde su arribo por una inversión de 25 millones de euros, procedente de Atlético de Madrid, David De Gea disputó un total de 545 partidos oficiales con Manchester United entre los que recibió 590 goles y mantuvo la valla invicta 190 veces. Además conquistó 8 títulos, donde destacan la Premier League 2012/13 y la UEFA Europa League 2016/17.

Caído el pase de Dibu Martínez a Manchester United

El arquero de la Selección Argentina fue uno de los pedidos de Ruben Amorim desde que comenzó el mercado de pases en Europa, pero no se concretó. Mientras que Manchester United ofreció un préstamo con opción de compra, Aston Villa se plantó en un traspaso permanente de 40 millones de libras esterlinas, gasto que el gigante inglés no estaba dispuesto a hacer.

