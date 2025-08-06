Es tendencia:
logotipo del encabezado
Leagues Cup

Tres meses después de irse de Boca, Gago perdió 5-1, quedó eliminado y los hinchas de Necaxa lo destrozaron: “

El entrenador argentino no atraviesa un gran presente al frente de Necaxa.

Por Julián Mazzara

Gago, muy cuestionado por los hinchas de Necaxa tras ser goleado 5-1 ante Orlando City
© Getty ImagesGago, muy cuestionado por los hinchas de Necaxa tras ser goleado 5-1 ante Orlando City

Después de lo que fue su salida de Boca, que se produjo en abril de este año, Fernando Gago aceptó la propuesta de Necaxa para regresar al fútbol mexicano, donde ya había estado en Chivas de Guadalajara.

En el sexto partido que lleva al frente del elenco de la ciudad de Aguascalientes, el entrenador argentino no logró la clasificación hacia los cuartos de final de la Leagues Cup, ya que sufrió una durísima goleada frente a Orlando City, el clásico de Inter Miami.

En condición de visitante, ya que el encuentro se disputó en el Inter&Co Stadium, los Electricistas se marcharon al entretiempo con un durísimo resultado en contra: perdían por 4-0. De hecho, fue el argentino Martín Ojeda (anotó por duplicado) el que marcó el último tanto para los estadounidenses. Recién a los 71 minutos apareció Alexis Peña para conseguir el descuento.

Debido a la penosa actuación que tuvo el conjunto liderado por Pintita, en las redes sociales hubo muchísimas críticas en su contra, donde varios fanáticos de Necaxa pidieron por su salida y otros se mofaron de la presencia del ex DT de Boca. “Gago siendo Gago! Sin modificar, inoperante Fernando! No sé quién mergas le dijo que era DT”, exclamó en Twitter el usuario @Serchran22. A su vez, en la misma red social, el usuario @yiromi_07 apuntó contra el entrenador argentino, aunque también contra los directivos mexicanos: “Gago es un estúpido. Ya se sabía y aún así fuimos el único estúpido club que lo contrató”, esbozó. El enojo es total.

Las críticas a Fernando Gago

Publicidad
Publicidad

Los números de Fernando Gago en Necaxa

Desde que arribó a Necaxa, en julio de este año, Fernando Gago dirigió un total de 6 partidos: consiguió 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Su contrato caducará a mediados de 2026.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Con gol de De Paul y sin Messi, Inter Miami avanzó en la Leagues Cup
Fútbol Internacional

Con gol de De Paul y sin Messi, Inter Miami avanzó en la Leagues Cup

La lesión de Messi en Inter Miami ante Necaxa por la Leagues Cup
Fútbol Internacional

La lesión de Messi en Inter Miami ante Necaxa por la Leagues Cup

Tras la suspensión de la MLS que lo indignó, ahora fue la Leagues Cup la que castigó a Messi
Lionel Messi

Tras la suspensión de la MLS que lo indignó, ahora fue la Leagues Cup la que castigó a Messi

Preocupación en River por la designación de Samapio como árbitro ante Libertad: el antecedente vs. Boca
Copa Libertadores

Preocupación en River por la designación de Samapio como árbitro ante Libertad: el antecedente vs. Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo