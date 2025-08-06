Tres meses después de irse de Boca, Gago perdió 5-1, quedó eliminado y los hinchas de Necaxa lo destrozaron: “

Después de lo que fue su salida de Boca, que se produjo en abril de este año, Fernando Gago aceptó la propuesta de Necaxa para regresar al fútbol mexicano, donde ya había estado en Chivas de Guadalajara.

En el sexto partido que lleva al frente del elenco de la ciudad de Aguascalientes, el entrenador argentino no logró la clasificación hacia los cuartos de final de la Leagues Cup, ya que sufrió una durísima goleada frente a Orlando City, el clásico de Inter Miami.

En condición de visitante, ya que el encuentro se disputó en el Inter&Co Stadium, los Electricistas se marcharon al entretiempo con un durísimo resultado en contra: perdían por 4-0. De hecho, fue el argentino Martín Ojeda (anotó por duplicado) el que marcó el último tanto para los estadounidenses. Recién a los 71 minutos apareció Alexis Peña para conseguir el descuento.

Debido a la penosa actuación que tuvo el conjunto liderado por Pintita, en las redes sociales hubo muchísimas críticas en su contra, donde varios fanáticos de Necaxa pidieron por su salida y otros se mofaron de la presencia del ex DT de Boca. “Gago siendo Gago! Sin modificar, inoperante Fernando! No sé quién mergas le dijo que era DT”, exclamó en Twitter el usuario @Serchran22. A su vez, en la misma red social, el usuario @yiromi_07 apuntó contra el entrenador argentino, aunque también contra los directivos mexicanos: “Gago es un estúpido. Ya se sabía y aún así fuimos el único estúpido club que lo contrató”, esbozó. El enojo es total.

Las críticas a Fernando Gago

Los números de Fernando Gago en Necaxa

Desde que arribó a Necaxa, en julio de este año, Fernando Gago dirigió un total de 6 partidos: consiguió 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Su contrato caducará a mediados de 2026.