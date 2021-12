Cada vez son menos los futbolistas que pueden terminar su carrera habiéndose dado el gusto de vestir las camisetas de Boca Juniors y River Plate. Hace algunas horas, se confirmó que uno de esos privilegiados tomó la decisión de colgar los botines.

Ayer por la tarde, Patronato confirmó la noticia de que Bruno Urribarri, campeón con el Millonario y de un breve paso por el Xeneize, le puso punto final a su carrera. "Gracias por amar y defender estos colores por casi 5 años, con gran profesionalismo y dedicación. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu nueva etapa", escribió el club de Paraná en Twitter.

El lateral debutó en Primera División en 2017 con la camiseta de Boca, pero apenas logró jugar tres partidos. Siete años más tarde llegó a River y logró salir campeón de la mano de Ramón Díaz y Marcelo Gallardo. Con el club de Núñez conquistó cuatro títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudemericana 2014 y Recopa Sudamericana 2015.

"No valoré tanto el tiempo que estuve en Boca y con el correr de los años me di cuenta de que estuve en un lugar privilegiado. Por todo eso, fui más feliz en River. Me agarró en otro momento de mi vida, me sentí muy a gusto con el grupo y viví un año y medio hermoso. Me fui porque no demostré tener el nivel para lo que necesitaba el equipo en ese momento", había explicado el futbolista hace unos meses sobre su paso por los dos más poderosos del país.