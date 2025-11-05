A la espera del Súperclásico entre Boca y River, diez partidos imperdibles para ver antes del 9 de noviembre

Este domingo 9 de noviembre, el país se paralizará para vivir uno de los Superclásicos más picantes de los últimos tiempos. Por lo que se juegan Boca y River en lo que respecta al Torneo Clausura, a la tabla anual y la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el partido más importante del fútbol argentino tendrá varios condimentos extra.

De todas formas, los días previos al Superclásico estarán cargados de gran actividad deportiva -y sobre todo futbolística- que servirá para calmar la ansiedad y el nerviosismo que atraviesan los hinchas xeneizes y millonarios.

Antes del partido de este domingo a las 16:30 en La Bombonera, habrán diversos compromisos interesantes para ver. Desde la final de la Copa Argentina y las semifinales de la Primera Nacional, hasta partidos del Mundial sub 17, la Champions y Premier League. En el medio, también estará el gran fin de semana de Fórmula 1. Repasá acá los 10 partidazos imperdibles previos al Boca-River.

Los 10 partidos imperdibles antes del Superclásico del 9 de noviembre

1- Manchester City vs. Borussia Dortmund (Champions League)

Ambos con siete unidades en la fase de liga, los de Pep Guardiola y los teutones se miden en Mánchester este miércoles desde las 17:00 de Argentina para comenzar a encaminar la clasificación a octavos de final de la Champions League. Se podrá ver a través de Disney + y Fox Sports.

2- Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia (Final Copa Argentina)

ver también Con la incorporación del VAR, se conoció el árbitro para la final de la Copa Argentina entre Argentinos e Independiente Rivadavia

El certamen federal por excelente llega a su fin. En el estadio de Instituto, y desde las 21:10 de este miércoles, el Bicho de La Paternal y la Lepra mendocina van por una estrella nacional, en un partido que se podrá ver a través de TyC Sports.

3- Argentina vs. Túnez (Mundial sub 17)

La jornada de jueves tendrá el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial sub 17 que se está disputando en Qatar. Tras el triunfo ante Bélgica por 3 a 2, el equipo de Diego Placente quiere sellar su clasificación a la próxima ronda frente a su par africano. Se podrá ver desde las 10:30 de Argentina mediante DGo y la TV Pública.

Publicidad

Publicidad

4- Rosario Central vs. San Lorenzo (Torneo Clausura)

El plato fuerte que propone el Torneo Clausura para abrir la fecha 15. El equipo de Ángel Di María y compañía recibe, en Arroyito, a un San Lorenzo que sueña con asegurar su lugar en copas internacionales. El compromiso está pautado para este viernes desde las 21 horas, y se podrá ver a través de TNT Sports.

5- Tottenham vs. Manchester United (Premier League)

Uno de los dos partidazos que la fecha 11 de la Premier tiene preparada para este fin de semana. Luego de una temporada desastrosa, pero que los cruzó en la final de la Europa League pasada, los Spurs y los de Rúben Amorim buscan acomodarse en esta liga inglesa y se cruzarán nuevamente el sábado desde las 9:30 de Argentina. Se podrá sintonizar por Disney +.

6- Estudiantes de Caseros vs. Estudiantes de Río Cuarto (Reducido Primera Nacional)

Se define el segundo ascenso a Primera con el reducido de la segunda división del fútbol argentino. El sábado se disputarán ambos partidos de ida de las semifinales de la Primera Nacional, y los protagonistas serán Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto. Pautado para las 19:40, el compromiso que se jugará en Caseros se podrá ver por DGo.

Publicidad

Publicidad

7- Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn (Reducido Primera Nacional)

A continuación del primer compromiso del reducido, será el turno de Morón y Madryn. El conjunto de la zona oeste del Gran Buenos Aires será local en la ida, mientras que el combinado dirigido por Leandro Gracián tendrá que ejercer localía una semana más tarde. El duelo se dará desde las 21:10 y se verá a través de TyC Sports.

8- Inter Miami vs. Nashville (Playoffs MLS)

En un tardío horario del sábado, 22 horas de Argentina, Lionel Messi y compañía van por el tercer partido de la serie de primera ronda de playoffs de la MLS. Inter Miami ganó el primero, Nashville el segundo, y este sábado definirán -en el Chase Stadium-, el pase a semifinales de conferencia. El partido se podrá ver mediante el MLS Season Pass de Apple TV.

9- Fiji vs. Argentina (Mundial sub 17)

Ya entrando en el domingo superclásico, el equipo de Diego Placente cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial sub 17 ante el humilde seleccionado oceánico. Se podrá ver desde las 9:30 de Argentina mediante DGo y la TV Pública.

Publicidad

Publicidad

10- Manchester City vs. Liverpool (Premier League)

Lo que se convirtió en un clásico moderno del fútbol inglés por la hegemonía impuesta en los últimos años. Un Liverpool de capa caída, pero que viene de ganarle al Real Madrid por Champions, visitará al irregular City de Pep por la fecha 11 de la Premier League. Desde las 13:30 del domingo, el duelo se verá mediante Disney +.

Bonus Track: el GP de Brasil de la Fórmula 1

Como si fuera poco, en la previa del Superclásico se dará un apasionante fin de semana de carrera en la Fórmula 1, donde incluso habrá carrera sprint en el mítico circuito brasileño de Interlagos. El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

DATOS CLAVE

El Superclásico Boca-River se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera .

se jugará el a las en . El partido es clave para el Torneo Clausura , la tabla anual y la Copa Libertadores .

, la tabla anual y la . Habrá final de Copa Argentina, semifinales de Primera Nacional, Fórmula 1 y más previo al Superclásico.

Publicidad