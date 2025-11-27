Llegó el momento del adiós. Después de una extensa carrera dentro del fútbol argentino, como así también tuvo la posibilidad de jugar en Europa y en la Selección Argentina, tras lo que fue la eliminación de Lanús en el Torneo Clausura, Lautaro Acosta colgó los botines.

El delantero de 37 años jugó profesionalmente durante 19 temporadas, donde logró vestir la camiseta de Boca, Sevilla, Racing de Santander y también alcanzó a formar parte del seleccionado nacional y lució la Albiceleste en dos ocasiones ante Uruguay y Venezuela, en septiembre de 2017.

Fue un jugador pícaro, veloz y punzante. En el Granate alcanzó su esplendor, se transformó en ídolo y hasta los hinchas le rindieron homenaje con una estatua que está dentro de las instalaciones del club. De hecho, de los nueve títulos que obtuvo, seis fueron en el club de sus amores.

Un futbolista de época, de esos que están completamente identificados con una camiseta y con la que dieron todo lo que pudieron. Y como si fuese poco, además de los goles y de convertirse en el más ganador en la historia lanusense, logró el récord de ser el que más partidos afrontó: con 429 encuentros, superó por tres a Maximiliano Velázquez, quien tenía el hito.

Lautaro Acosta en Lanús. (Getty Images)

Las estadísticas de Lautaro Acosta

Desde su debut en Primera División, en 2006, hasta que colgó los botines tras la eliminación de Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, fueron 511 los partidos que afrontó Lautaro Acosta.

El delantero nacido en Glew, no solo convirtió 64 goles y aportó 48 asistencias, sino que también ganó un total de nueve títulos.

Los clubes en donde jugó Lautaro Acosta

Lanús (2006-08)

Sevilla (2008-13)

Racing de Santander (2011-12)

Boca Juniors (2012-13)

Lanús (2013-2025)

