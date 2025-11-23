Insólita equivocación de Conmebol en plena consagración de Lanús en la Copa Sudamericana

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 este sábado 22 de noviembre al derrotar en la Final al Atlético Mineiro. De esta manera, compensa, de alguna manera, el gran déficit que acarrea el Fútbol Argentino en las últimas 7 ediciones de la Copa Libertadores (además, en el mismo periodo, 3 equipos argentinos ganaron esta competencia continental, la segunda en orden de importancia en la región, siendo Argentina el país que lidera la tabla histórica).

Resulta que el Granate y el Gallo (que también fue finalista de la Copa Libertadores el año pasado, perdiendo con Botafogo el encuentro que tuvo lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires) no se sacaron diferencias ni en los 90 minutos iniciales ni en los 30 del alargue, por lo que debieron desempatar mediante tanda de lanzamientos desde el punto del penal.

Allí, el conjunto que comanda Mauricio Pellegrino fue más fuerte, al imponerse 5 a 4, en una serie en la que cada parcialidad tuvo 7 disparos y en la que el gran protagonista fue el arquero de Lanús Nahuel Losada, quien tapó 3 ejecuciones (Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo).

De hecho, el exguardameta de Atlanta, All Boys y Belgrano, entre otros, fue el que terminó decretando el título, puesto que con su última atajada selló el triunfo para el Grana. No obstante, los encargados de la organización, evidentemente, no esperaban que el equipo del sur del Gran Buenos Aires se hiciera con el trofeo.

Es que tras la intervención de Vitor Hugo, las pantallas del Estadio Defensores del Chaco de Asunción, en lugar de anunciar el campeonato de Lanús, en medio de las corridas de los protagonistas propias de la algarabía por haber alcanzado el objetivo, reprodujeron ”Atlético Mineiro Campeón”. Una situación cuanto menos insólita que fue captada por varios de los presentes y que terminó siendo la gran curiosidad de una jornada que terminó siendo histórica para el club que ya forma parte de los máximos ganadores de la Copa Sudamericana.

Argentina, el país con más títulos de Copa Sudamericana

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de esta manera no solo que se posicionó en la cima de los máximos campeones de la competencia con 2 títulos (ya se había adjudicado la edición 2013 al vencer al Ponte Preta), sino que agrandó la diferencia del Fútbol Argentino en la tabla histórica del certamen.

El balompié albiceleste se ubica puntero con 11 títulos -Boca (2), Independiente (2), Lanús (2), River, Racing, Defensa y Justicia, San Lorenzo, Arsenal-, sacando así una diferencia de 6 con su principal perseguidor Brasil (5). Luego siguen Ecuador (4), Colombia (1), México (1), Chile (1) y Perú (1).

