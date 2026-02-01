A qué hora juegan y qué canal pasa Argentina vs. Brasil por la final de la Copa América de futsal 2026

La Copa América de Paraguay 2026 de futsal llega a su fin. Por la gran final del certamen, la Selección Argentina va por su cuarto título continental y se enfrentan en el clásico a la Selección de Brasil, que no solo es la campeona vigente, sino que también la máxima ganadora con 11 conquistas.

El equipo argentino llega a este partido definitorio luego de ser el puntero del Grupo A con 10 puntos en cuatro presentaciones, en las que convirtió 13 goles y tan solo recibió tres. En semifinales, le ganó 2 a 0 a la Selección de Venezuela y así obtuvo el boleto a este duelo.

Brasil, por su parte, tuvo un desempeño idéntico al de Argentina. En el Grupo B cosechó tres victorias y un empate, por lo que llegó a los 10 puntos. Además, recibió tres goles y convirtió 13, al igual que la Albiceleste. En la semifinal, le ganó 4 a 2 a la Selección de Perú.

A qué hora juegan y cómo ver Argentina y Brasil por la final de la Copa América de futsal 2026

El encuentro entre la Albiceleste y la Verdeamarela se enfrentarán este domingo 1° de febrero a partir de las 17.00 horas de Argentina. El mismo, puede verse en vivo a través de DSports + y su plataforma online, DGO.

El camino de Argentina a la final de la Copa América

Fase de grupos – Fecha 1: Perú 1 – Argentina 4

Fase de grupos – Fecha 2: Argentina 1 – Uruguay 1

Fase de grupos – Fecha 3: Argentina 4 – Ecuador 0

Fase de grupos – Fecha 4: Paraguay 1 – Argentina 4

Semifinal: Argentina 2 – Venezuela 0

ver también La dura confesión de Noel Barrionuevo, ex jugadora de Las Leonas: “No quería vivir”

El plantel de Argentina para la Copa América

Lukas Acosta (Peñíscola FS), Juan Pablo Cuello (Xota Fútbol Sala), Dylan Vargas (Riga FC), Lucas Bolo Alemany (Napoli Futsal), Agustín Plaza (Peñíscola FS), Bautista Caso (Pinocho), Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza Futsal), Lucas Granda (FC Barcelona), Ángel Claudino (Riga FC), Agustín del Rey (Córdoba Patrimonio Humanidad), Juan Rodríguez (América del Sud), Nelson Barrientos (Boca Juniors), Matías Rosa (Jaén Paraíso Interior FS) y Marcos Ferreyra (Santa Coloma).

Publicidad

Publicidad

En síntesis