Árbitros confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: quién dirige Boca vs. Talleres y Racing vs. River

Comienzan los Playoffs, el camino hacia el título de este segundo semestre, y los equipos ya saben quién dirigirá cada llave.

Por Agustín Vetere

Facundo Tello, árbitro argentino.
© GettyFacundo Tello, árbitro argentino.

Con los últimos compromisos de la Fecha 16, este lunes se cerró la etapa regular del Torneo Clausura 2025 y solamente quedan 16 equipos con aspiraciones al título de este segundo semestre. Este fin de semana iniciarán los octavos de final, con cruces para no despegarse de la televisión.

En ese contexto, la Liga Profesional oficializó este martes cuáles son los árbitros que impartirán justicia en cada una de las llaves, junto a todos sus equipos dentro del campo y quiénes los asistan en las cabinas del VAR.

Boca Juniors finalizó la primera instancia en lo más alto de la Zona A y se ganó el derecho a definir como local en La Bombonera hasta las semifinales, en caso de acceder a esa ronda. El domingo, el Xeneize pondrá primera en los Playoffs ante Talleres con Carlos Tévez como DT y Sebastián Zunino será el árbitro.

El lunes, River Plate visitará a Racing en el duelo más atractivo de esta instancia. El Millonario sufrió para pasar de ronda y ahora tendrá una dura prueba ante la Academia con Facundo Tello dirigiendo el trámite.

Todos los árbitros para octavos de final

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

  • Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors – Andrés Merlos
  • Central Córdoba vs. San Lorenzo – Nazareno Arasa
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

  • Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata – Pablo Dóvalo
  • Boca Juniors vs. Talleres – Sebastián Zunino
LUNES 24 DE NOVIEMBRE

  • Deportivo Riestra vs. Barracas Central – Nicolás Ramírez
  • Racing vs. River Plate – Facundo Tello
  • Unión de Santa Fe vs. Gimnasia La Plata – Sebastián Martínez

MARTES 25 DE NOVIEMBRE

  • Lanús vs. Tigre – Leandro Rey Hilfer

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors enfrentará a Talleres el domingo 23 de noviembre con arbitraje de Sebastián Zunino.
  • El partido de Racing vs. River Plate se jugará el lunes 24 de noviembre y será dirigido por Facundo Tello.
  • Los Octavos de Final del Torneo Clausura 2025 inician el sábado 22 de noviembre con Vélez Sarsfield vs. Argentinos.
agustín vetere
Agustín Vetere

