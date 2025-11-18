Árbitros confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: quién dirige Boca vs. Talleres y Racing vs. River

Con los últimos compromisos de la Fecha 16, este lunes se cerró la etapa regular del Torneo Clausura 2025 y solamente quedan 16 equipos con aspiraciones al título de este segundo semestre. Este fin de semana iniciarán los octavos de final, con cruces para no despegarse de la televisión.

En ese contexto, la Liga Profesional oficializó este martes cuáles son los árbitros que impartirán justicia en cada una de las llaves, junto a todos sus equipos dentro del campo y quiénes los asistan en las cabinas del VAR.

Boca Juniors finalizó la primera instancia en lo más alto de la Zona A y se ganó el derecho a definir como local en La Bombonera hasta las semifinales, en caso de acceder a esa ronda. El domingo, el Xeneize pondrá primera en los Playoffs ante Talleres con Carlos Tévez como DT y Sebastián Zunino será el árbitro.

El lunes, River Plate visitará a Racing en el duelo más atractivo de esta instancia. El Millonario sufrió para pasar de ronda y ahora tendrá una dura prueba ante la Academia con Facundo Tello dirigiendo el trámite.

Todos los árbitros para octavos de final

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors – Andrés Merlos

Central Córdoba vs. San Lorenzo – Nazareno Arasa

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata – Pablo Dóvalo

Boca Juniors vs. Talleres – Sebastián Zunino

LUNES 24 DE NOVIEMBRE

Deportivo Riestra vs. Barracas Central – Nicolás Ramírez

Racing vs. River Plate – Facundo Tello

Unión de Santa Fe vs. Gimnasia La Plata – Sebastián Martínez

MARTES 25 DE NOVIEMBRE

Lanús vs. Tigre – Leandro Rey Hilfer

