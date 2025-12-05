Los 7 jugadores de River que pueden jugar el Mundial 2026

Se sorteó la fase de grupos del Mundial 2026 y los 42 seleccionados clasificados ya saben quiénes serán sus rivales, así como también conocen su calendario de partidos y sus posibles contrincantes en caso de avanzar a la instancia de 16avos de final.

En River, mientras los jugadores se encuentran licenciados de vacaciones, estuvieron atentos a este sorteo, debido a que siete futbolistas del plantel comandado por Marcelo Gallardo podrían formar parte de la Copa del Mundo con sus respectivos seleccionados.

Por parte de la Selección Argentina hay cuatro que pelearán por un lugar. Quien más chances tiene de estar presente es Gonzalo Montiel, quien es el habitual suplente de Nahuel Molina Lucero en el lateral derecho y que formó parte de las últimas convocatorias.

Marcos Acuña, campeón del mundo en Qatar 2022, también podría volver a ser convocado. Después de ser marginado durante gran parte de 2024 y regresar en los últimos llamados, el ‘Huevo’ buscará ser nuevamente la opción de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo.

Finalmente, hay otros dos que corren detrás pero que también lucharán por su lugar. Lucas Martínez Quarta, quien se perdió el Mundial 2022 pero formó parte de la Copa América 2024, buscará meterse nuevamente en la consideración de Scaloni. El otro, es Lautaro Rivero, quien debutó en la fecha FIFA de octubre.

En cuanto a los otros seleccionados, Matías Galarza Fonda, quien reveló que quiere quedarse en el club a pesar de su mal año, cuenta con serias chances de ser convocado por Gustavo Alfaro para disputar este certamen junto a la Selección de Paraguay, que disputará el Grupo D.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de Colombia, tanto Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño también tienen chances de disputar la Copa del Mundo. Los dos mediocampistas son fijas en la convocatoria de Néstor Lorenzo, por lo que de no mediar inconvenientes, estarán presentes en el certamen.

ver también Contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

En síntesis

Siete futbolistas del plantel de River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo , podrían estar en el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones tras el sorteo.

del plantel de River Plate, dirigido por , podrían estar en el con sus respectivas selecciones tras el sorteo. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (campeón del mundo en 2022) son los que tienen más chances de integrar la lista de la Selección Argentina .

y (campeón del mundo en 2022) son los que tienen más chances de integrar la lista de la . Matías Galarza Fonda (Paraguay) y los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño también tienen serias posibilidades de ser convocados al Mundial.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Publicidad