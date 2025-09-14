Así están las tablas del descenso tras la fecha 8 del Torneo Clausura

Luego de un fin de semana sin acción por el desarrollo de las Eliminatorias CONMEBOL, el Torneo Clausura se reanudó con su octava jornada. Los 15 equipos disputaron sus correspondientes encuentros y hubo importantes cambios en las tablas.

Mientras la mayoría de los equipos pelea por meterse en los octavos de final del certamen o incluso meterse en los torneos internacionales del 2026, un puñado de clubes tiene como objetivo mantener la categoría el próximo año.

Cabe recordar que, al final de la presente temporada, dos equipos descenderán a la Primera Nacional. Uno de los boletos de salida será picado a través de la tabla de promedios, que tiene en cuenta los últimos dos años además del que se está transitando. La tabla anual determinará el otro descenso.

Tras la disputa de la octava jornada, hay dos equipos que están igualados en la parte baja de ambas tablas: San Martín de San Juan y Aldosivi. Con los mismos puntos y promedios, ambos perderían hoy la categoría. Talleres, con el empate ante Tigre de este domingo, quedó apenas un punto por encima de estos dos equipos en la tabla anual.

La tabla de los Promedios

POSICIÓN EQUIPO PROMEDIO PUNTOS PJ 2023 2024 2025 24 Tigre 1.151 122 106 47 39 36 25 Central Córdoba 1.142 121 106 48 42 31 26 Banfield 1.142 121 106 53 41 27 27 Gimnasia 1.123 119 106 45 48 26 28 Sarmiento 1.000 105 105 46 35 24 29 San Martín SJ 0.750 18 24 0 0 18 30 Aldosivi 0.750 18 24 0 0 18

La tabla anual

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS JUGADOS GOLES DIF. GOL G E P 24 Gimnasia 26 24 15:26 -11 7 5 12 25 Atl. Tucumán 25 24 25:29 -4 7 4 13 26 Sarmiento 24 23 18:28 -10 4 12 7 27 Godoy Cruz 24 24 15:28 -13 4 12 8 28 Talleres 19 24 14:23 -9 3 10 11 29 San Martín 18 24 10:25 -15 4 6 14 30 Aldosivi 18 24 19:38 -19 4 6 14

