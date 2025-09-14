Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Así están las tablas del descenso tras la fecha 8 del Torneo Clausura

Se fue una nueva jornada del certamen del segundo semestre y hay dos equipos en posición de perder la categoría.

Por Agustín Vetere

La pelota del Torneo Clausura.
© AFALa pelota del Torneo Clausura.

Luego de un fin de semana sin acción por el desarrollo de las Eliminatorias CONMEBOL, el Torneo Clausura se reanudó con su octava jornada. Los 15 equipos disputaron sus correspondientes encuentros y hubo importantes cambios en las tablas.

Mientras la mayoría de los equipos pelea por meterse en los octavos de final del certamen o incluso meterse en los torneos internacionales del 2026, un puñado de clubes tiene como objetivo mantener la categoría el próximo año.

Cabe recordar que, al final de la presente temporada, dos equipos descenderán a la Primera Nacional. Uno de los boletos de salida será picado a través de la tabla de promedios, que tiene en cuenta los últimos dos años además del que se está transitando. La tabla anual determinará el otro descenso.

Tras la disputa de la octava jornada, hay dos equipos que están igualados en la parte baja de ambas tablas: San Martín de San Juan y Aldosivi. Con los mismos puntos y promedios, ambos perderían hoy la categoría. Talleres, con el empate ante Tigre de este domingo, quedó apenas un punto por encima de estos dos equipos en la tabla anual.

La tabla de los Promedios

POSICIÓNEQUIPOPROMEDIOPUNTOSPJ202320242025
24Tigre1.151122106473936
25Central Córdoba1.142121106484231
26Banfield1.142121106534127
27Gimnasia1.123119106454826
28Sarmiento1.000105105463524
29San Martín SJ0.75018240018
30Aldosivi0.75018240018

La tabla anual

POSICIÓNEQUIPOPUNTOSJUGADOSGOLESDIF. GOLGEP
24Gimnasia262415:26-117512
25Atl. Tucumán252425:29-47413
26Sarmiento242318:28-104127
27Godoy Cruz242415:28-134128
28Talleres192414:23-931011
29San Martín182410:25-154614
30Aldosivi182419:38-194614
Publicidad
River anunció la venta de entradas para la vuelta ante Palmeiras por la Libertadores: cuándo y cómo comprar

ver también

River anunció la venta de entradas para la vuelta ante Palmeiras por la Libertadores: cuándo y cómo comprar

Tras el empate de Boca y Rosario Central, Miguel Ángel Russo habló de su salud y apuntó: “Se dijeron muchas tonterías”

ver también

Tras el empate de Boca y Rosario Central, Miguel Ángel Russo habló de su salud y apuntó: “Se dijeron muchas tonterías”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Qué canal pasa River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué canal pasa River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025

En una ráfaga de goles, River venció 2-0 a San Martín de San Juan
River Plate

En una ráfaga de goles, River venció 2-0 a San Martín de San Juan

¿Se juega River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura?
Fútbol Argentino

¿Se juega River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura?

Así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo