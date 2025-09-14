Así están las tablas del descenso tras la fecha 8 del Torneo Clausura

Luego de un fin de semana sin acción por el desarrollo de las Eliminatorias CONMEBOL, el Torneo Clausura se reanudó con su octava jornada. Los 15 equipos disputaron sus correspondientes encuentros y hubo importantes cambios en las tablas.
Mientras la mayoría de los equipos pelea por meterse en los octavos de final del certamen o incluso meterse en los torneos internacionales del 2026, un puñado de clubes tiene como objetivo mantener la categoría el próximo año.
Cabe recordar que, al final de la presente temporada, dos equipos descenderán a la Primera Nacional. Uno de los boletos de salida será picado a través de la tabla de promedios, que tiene en cuenta los últimos dos años además del que se está transitando. La tabla anual determinará el otro descenso.
Tras la disputa de la octava jornada, hay dos equipos que están igualados en la parte baja de ambas tablas: San Martín de San Juan y Aldosivi. Con los mismos puntos y promedios, ambos perderían hoy la categoría. Talleres, con el empate ante Tigre de este domingo, quedó apenas un punto por encima de estos dos equipos en la tabla anual.
La tabla de los Promedios
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PROMEDIO
|PUNTOS
|PJ
|2023
|2024
|2025
|24
|Tigre
|1.151
|122
|106
|47
|39
|36
|25
|Central Córdoba
|1.142
|121
|106
|48
|42
|31
|26
|Banfield
|1.142
|121
|106
|53
|41
|27
|27
|Gimnasia
|1.123
|119
|106
|45
|48
|26
|28
|Sarmiento
|1.000
|105
|105
|46
|35
|24
|29
|San Martín SJ
|0.750
|18
|24
|0
|0
|18
|30
|Aldosivi
|0.750
|18
|24
|0
|0
|18
La tabla anual
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PUNTOS
|JUGADOS
|GOLES
|DIF. GOL
|G
|E
|P
|24
|Gimnasia
|26
|24
|15:26
|-11
|7
|5
|12
|25
|Atl. Tucumán
|25
|24
|25:29
|-4
|7
|4
|13
|26
|Sarmiento
|24
|23
|18:28
|-10
|4
|12
|7
|27
|Godoy Cruz
|24
|24
|15:28
|-13
|4
|12
|8
|28
|Talleres
|19
|24
|14:23
|-9
|3
|10
|11
|29
|San Martín
|18
|24
|10:25
|-15
|4
|6
|14
|30
|Aldosivi
|18
|24
|19:38
|-19
|4
|6
|14
