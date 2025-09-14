Tras el empate de Boca y Rosario Central, Miguel Ángel Russo habló de su salud y apuntó: “Se dijeron muchas tonterías”

En el Estadio Gigante de Arroyito, Boca Juniors cosechó un punto al igualar por 1-1 ante Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Rodrigo Battaglia abrió la cuenta para la visita, pero Ángel Di María puso cifras definitivas con un gol olímpico.

De esta manera, el Xeneize sumó un punto que lo mantiene cerca de la cima en la Zona A y aún en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual. En conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo se refirió a la actuación de su equipo, pero también dedicó unas respuestas a su estado de salud.

“Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. El resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo. Mi familia es la primera”, señaló el DT que cursa su tercer ciclo en el club de la Ribera.

Durante el receso por la Fecha FIFA, Russo pasó unas noches internado por una infección urinaria y recién se reincorporó al trabajo junto al plantel en los últimos días de esta semana. Afortunadamente, el DT volvió a acompañar a Úbeda e incluso recibió el visto bueno del médico para viajar a Rosario.

Sobre el resultado final del partido valoró: “Fue un partido parejo. Boca viene jugando bien, mantiene un nivel y a medida que pasan los partidos lo va incrementando. Tenemos que crecer más con todo lo que viene”. Y se extendió: “Enfrentamos a un equipo duro, fuerte. Tienen muchos jugadores que la mayoría fueron míos, hasta los más chicos. Es una cancha difícil. Hay que venir, jugar y no es simple”.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de la igualdad ante Rosario Central, el elenco de Russo regresará a La Bombonera para afrontar la novena jornada del Torneo Clausura. Será el domingo 21 de septiembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.15.

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla del Torneo Clausura

ver también Los puntajes de Boca tras el empate ante Rosario Central, con un desaprobado: jugador x jugador