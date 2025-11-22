Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Lanús como campeón de la Copa Sudamericana

Este sábado, Lanús escribió otro capítulo dorado en su historia al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, luego de vencer en los penales a Atlético Mineiro tras igualar sin goles en los 90 minutos. El Granate levantó por segunda vez este certamen continental y sumó una nueva estrella a su escudo.
Con esta consagración, Lanús llegó a un total de ocho títulos oficiales en su historia, conformando un palmarés distribuido entre dos ligas argentinas y seis copas, de las cuales tres son nacionales y tres de carácter internacional. En cuanto a la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, Lanús se mantiene en el puesto 12, pero dio un paso significativo que lo deja ahora a solo un título de alcanzar a Newell’s.
A nivel continental, el Granate ahora exhibe la Copa Conmebol 1996, la Copa Sudamericana 2013 y la flamante Copa Sudamericana 2025, alcanzando así a San Lorenzo en la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos. A su vez, dejó atrás el grupo de instituciones con dos coronas internacionales que integraban Argentinos Juniors, Defensa y Justicia y Arsenal.
El logro llega apenas días después del título de Rosario Central como campeón de liga y en la antesala de la definición del Torneo Clausura. Así, Lanús se convirtió en el quinto equipo argentino campeón en el 2025, acompañando a Platense, Independiente Rivadavia, Vélez y al mencionado Central.
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino
|#
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP. LOC.
|COP. INT.
|1
|Boca Juniors
|74
|14
|60
|35
|39
|17
|22
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing Club
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|Alumni (con E.H.S)
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|6
|San Lorenzo
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|7
|Vélez Sarsfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|8
|Estudiantes de La Plata
|17
|1
|15
|6
|11
|5
|6
|9
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
|10
|Rosario Central
|13
|5
|8
|5
|8
|7
|1
|11
|Newell’s Old Boys
|9
|2
|7
|6
|3
|3
|0
|12
|Lanús
|8
|0
|8
|2
|6
|3
|3
|13
|Belgrano Athletic
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|2
|14
|Arsenal
|5
|0
|5
|1
|4
|2
|2
|15
|Argentinos Juniors
|5
|0
|5
|3
|2
|0
|2
|16
|Quilmes
|3
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|17
|Banfield
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|18
|Ferro Carril Oeste
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|19
|Gimnasia y Esgrima de La Plata
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|20
|Sportivo Barracas
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|21
|Defensa y Justicia
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|22
|Talleres
(Córdoba)
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|23
|Platense
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|24
|Central Córdoba (Rosario)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|25
|Chacarita
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|26
|Estudiantes (BA)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|27
|Nueva Chicago
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|28
|San Martín (Tucumán)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|29
|Dock Sud
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|30
|Atlanta
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|31
|Tiro Federal (Rosario)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|32
|Tigre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|Colón
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|34
|Patronato
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|35
|Atlético Tucumán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|36
|Central Córdoba (Santiago del Estero)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|37
|Independiente Rivadavia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos
- Boca (Argentina) 18. 3 intercontinentales, 6 Libertadores, 2 Sudamericana, 4 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Nicolás Leoz y 1 Copa Master.
- Independiente (Argentina) 18. 2 intercontinentales, 7 Libertadores, 2 Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 2 Supercopa, 1 Suruga Bank y 3 Interamericana.
- River (Argentina) 12. 1 Intercontinental, 4 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Suruga Bank y 1 Interamericana.
- Estudiantes de La Plata (6): Intercontinental (1): 1968. Libertadores (4): 1968, 1969, 1970, 2009. Interamericana (1):1969.
- Racing (5): Intercontinental (1): 1967. Copa Libertadores (1): 1967. Supercopa (1) 1988. Copa Sudamericana (1) 2024. Recopa Sudamericana (1) 2025
- Vélez Sarsfield (5): Intercontinental (1): 1994. Libertadores (1): 1994. Recopa (1):1997. Supercopa (1): 1996. Interamericana (1): 1996.
- San Lorenzo (3): Copa Mercosur 2001 – Sudamericana 2002 – Libertadores 2014.
- Lanús (3): Conmebol 1996 – Sudamericana 2013 – Sudamericana 2025.
- Argentinos (2): Libertadores 1985 – Interamericana 1986.
- Defensa y Justicia (2): Sudamericana 2020 – Recopa 2021.
- Arsenal (2): Sudamericana 2007 – Suruga Bank 2008.Rosario Central (1): Conmebol 1995.
- Talleres de Córdoba (1): Conmebol 1999.