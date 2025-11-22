Es tendencia:
Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Lanús como campeón de la Copa Sudamericana

El Granate venció a Atlético Mineiro en Asunción, conquistó el certamen por segunda vez y sumó la octava estrella de su historia.

Por Bruno Carbajo

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025.
© Prensa LanúsLanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025.

Este sábado, Lanús escribió otro capítulo dorado en su historia al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, luego de vencer en los penales a Atlético Mineiro tras igualar sin goles en los 90 minutos. El Granate levantó por segunda vez este certamen continental y sumó una nueva estrella a su escudo.

Con esta consagración, Lanús llegó a un total de ocho títulos oficiales en su historia, conformando un palmarés distribuido entre dos ligas argentinas y seis copas, de las cuales tres son nacionales y tres de carácter internacional. En cuanto a la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, Lanús se mantiene en el puesto 12, pero dio un paso significativo que lo deja ahora a solo un título de alcanzar a Newell’s.

A nivel continental, el Granate ahora exhibe la Copa Conmebol 1996, la Copa Sudamericana 2013 y la flamante Copa Sudamericana 2025, alcanzando así a San Lorenzo en la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos. A su vez, dejó atrás el grupo de instituciones con dos coronas internacionales que integraban Argentinos Juniors, Defensa y Justicia y Arsenal.

El logro llega apenas días después del título de Rosario Central como campeón de liga y en la antesala de la definición del Torneo Clausura. Así, Lanús se convirtió en el quinto equipo argentino campeón en el 2025, acompañando a Platense, Independiente Rivadavia, Vélez y al mencionado Central.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1711561156
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús8082633
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110

Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos

  • Boca (Argentina) 18. 3 intercontinentales, 6 Libertadores, 2 Sudamericana, 4 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Nicolás Leoz y 1 Copa Master.
  • Independiente (Argentina) 18. 2 intercontinentales, 7 Libertadores, 2 Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 2 Supercopa, 1 Suruga Bank y 3 Interamericana.
  • River (Argentina) 12. 1 Intercontinental, 4 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Suruga Bank y 1 Interamericana.
  • Estudiantes de La Plata (6): Intercontinental (1): 1968. Libertadores (4): 1968, 1969, 1970, 2009. Interamericana (1):1969.
  • Racing (5): Intercontinental (1): 1967. Copa Libertadores (1): 1967. Supercopa (1) 1988. Copa Sudamericana (1) 2024. Recopa Sudamericana (1) 2025
  • Vélez Sarsfield (5): Intercontinental (1): 1994. Libertadores (1): 1994. Recopa (1):1997. Supercopa (1): 1996. Interamericana (1): 1996.
  • San Lorenzo (3): Copa Mercosur 2001 – Sudamericana 2002 – Libertadores 2014.
  • Lanús (3): Conmebol 1996 – Sudamericana 2013 – Sudamericana 2025.
  • Argentinos (2): Libertadores 1985 – Interamericana 1986.
  • Defensa y Justicia (2): Sudamericana 2020 – Recopa 2021.
  • Arsenal (2): Sudamericana 2007 – Suruga Bank 2008.Rosario Central (1): Conmebol 1995.
  • Talleres de Córdoba (1): Conmebol 1999.
