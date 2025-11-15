Es tendencia:
Atentos River y Boca: así quedaron los octavos de final del Torneo Clausura tras la victoria de Independiente

En un sábado a puro fútbol y con varios partidos por jugarse, se redifinieron ciertas posiciones que alteraron los cruces de los playoffs.

Por Bruno Carbajo

Santiago Montiel, de las figuras de Independiente.
Santiago Montiel, de las figuras de Independiente.

La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura continuó este sábado con una jornada cargada de acción. La disputa de cuatro partidos clave no solo resolvió los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, sino que también provocó movimientos en las zonas de clasificación, redefiniendo los posibles cruces de octavos de final. Con Boca y River aún por jugar, los aspirantes a la fase eliminatoria ya sintieron las modificaciones en la tabla.

La acción se concentró exclusivamente en la Zona B, donde los resultados alteraron varias posiciones. La jornada comenzó con la victoria 4-2 de Aldosivi ante San Martín y el empate 1-1 entre Godoy Cruz y Riestra, un marcador que relegó al Malevo al tercer puesto con 28 unidades, perdiendo la chance de superar por diferencia de gol a Lanús (30 puntos) en el segundo lugar.

Luego, San Lorenzo igualó 1-1 ante Sarmiento. El empate tuvo un doble efecto: por un lado, dejó al Ciclón en la quinta posición, con 24 unidades, perdiendo la oportunidad de quedar entre los cuatro primeros y asegurarse la localía en los octavos de final. Por otro lado, ese mismo punto alcanzó para meter a Sarmiento momentáneamente en zona de playoffs, colocándolo octavo con 19 unidades.

El plato fuerte llegó al cierre con la victoria 1-0 de Independiente sobre Rosario Central. El Rojo, aunque sin chances matemáticas de meterse en los playoffs, se dio el gusto de convertirse en el primer equipo en vencer al Canalla en todo el semestre, que de todas formas se mantuvo líder de la zona, con 31 porotos.

Así quedaron los cruces del Torneo Clausura

  • Boca vs. Sarmiento
  • Unión vs. Talleres
  • Central Córdoba vs. River
  • Tigre vs. San Lorenzo
  • Rosario Central vs. Estudiantes
  • Lanús vs. Argentinos Juniors
  • Riestra vs. Racing
  • Vélez vs. Barracas Central

Cómo está la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Zona A

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Boca Jrs.261526:1214753
2Unión241520:137663
3Central Córdoba231516:106582
4Tigre221514:113573
5Barracas221518:162573
6Racing221515:132645
7Argentinos211516:124636
8Estudiantes211516:160636
9Banfield201514:20-6627
10Belgrano191513:112474
11Defensa191514:17-3546
12Huracán19159:14-5546
13Aldosivi181613:18-5538
14Newell’s141513:22-9357
15Ind. Rivadavia131512:17-5276
Zona B

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central311618:810871
2Lanús301620:137934
3Riestra281619:127844
4Vélez251519:127744
5San Lorenzo241613:112664
6River211520:155636
7Talleres20159:12-3555
8Sarmiento201613:17-4556
9San Martín191613:16-3475
10Gimnasia191511:16-5618
11Independiente181614:131466
12Atl. Tucumán181617:22-5538
13Instituto15159:17-8366
14Godoy Cruz121611:19-8196
15Platense121512:22-10267
Alivio en River: Así quedó la tabla anual tras el empate entre San Lorenzo y Sarmiento

Cómo quedan los promedios para la temporada 2026 tras los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan

