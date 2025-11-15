Atentos River y Boca: así quedaron los octavos de final del Torneo Clausura tras la victoria de Independiente

La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura continuó este sábado con una jornada cargada de acción. La disputa de cuatro partidos clave no solo resolvió los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, sino que también provocó movimientos en las zonas de clasificación, redefiniendo los posibles cruces de octavos de final. Con Boca y River aún por jugar, los aspirantes a la fase eliminatoria ya sintieron las modificaciones en la tabla.

La acción se concentró exclusivamente en la Zona B, donde los resultados alteraron varias posiciones. La jornada comenzó con la victoria 4-2 de Aldosivi ante San Martín y el empate 1-1 entre Godoy Cruz y Riestra, un marcador que relegó al Malevo al tercer puesto con 28 unidades, perdiendo la chance de superar por diferencia de gol a Lanús (30 puntos) en el segundo lugar.

Luego, San Lorenzo igualó 1-1 ante Sarmiento. El empate tuvo un doble efecto: por un lado, dejó al Ciclón en la quinta posición, con 24 unidades, perdiendo la oportunidad de quedar entre los cuatro primeros y asegurarse la localía en los octavos de final. Por otro lado, ese mismo punto alcanzó para meter a Sarmiento momentáneamente en zona de playoffs, colocándolo octavo con 19 unidades.

El plato fuerte llegó al cierre con la victoria 1-0 de Independiente sobre Rosario Central. El Rojo, aunque sin chances matemáticas de meterse en los playoffs, se dio el gusto de convertirse en el primer equipo en vencer al Canalla en todo el semestre, que de todas formas se mantuvo líder de la zona, con 31 porotos.

Así quedaron los cruces del Torneo Clausura

Boca vs. Sarmiento

Unión vs. Talleres

Central Córdoba vs. River

Tigre vs. San Lorenzo

Rosario Central vs. Estudiantes

Lanús vs. Argentinos Juniors

Riestra vs. Racing

Vélez vs. Barracas Central

Cómo está la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Boca Jrs. 26 15 26:12 14 7 5 3 2 Unión 24 15 20:13 7 6 6 3 3 Central Córdoba 23 15 16:10 6 5 8 2 4 Tigre 22 15 14:11 3 5 7 3 5 Barracas 22 15 18:16 2 5 7 3 6 Racing 22 15 15:13 2 6 4 5 7 Argentinos 21 15 16:12 4 6 3 6 8 Estudiantes 21 15 16:16 0 6 3 6 9 Banfield 20 15 14:20 -6 6 2 7 10 Belgrano 19 15 13:11 2 4 7 4 11 Defensa 19 15 14:17 -3 5 4 6 12 Huracán 19 15 9:14 -5 5 4 6 13 Aldosivi 18 16 13:18 -5 5 3 8 14 Newell’s 14 15 13:22 -9 3 5 7 15 Ind. Rivadavia 13 15 12:17 -5 2 7 6

Zona B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 31 16 18:8 10 8 7 1 2 Lanús 30 16 20:13 7 9 3 4 3 Riestra 28 16 19:12 7 8 4 4 4 Vélez 25 15 19:12 7 7 4 4 5 San Lorenzo 24 16 13:11 2 6 6 4 6 River 21 15 20:15 5 6 3 6 7 Talleres 20 15 9:12 -3 5 5 5 8 Sarmiento 20 16 13:17 -4 5 5 6 9 San Martín 19 16 13:16 -3 4 7 5 10 Gimnasia 19 15 11:16 -5 6 1 8 11 Independiente 18 16 14:13 1 4 6 6 12 Atl. Tucumán 18 16 17:22 -5 5 3 8 13 Instituto 15 15 9:17 -8 3 6 6 14 Godoy Cruz 12 16 11:19 -8 1 9 6 15 Platense 12 15 12:22 -10 2 6 7

