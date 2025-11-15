Alivio en River: Así quedó la tabla anual tras el empate entre San Lorenzo y Sarmiento

La pelota volvió a rodar este sábado en el fútbol argentino para darle continuidad a la última fecha del Torneo Clausura, una jornada cargada de tensión en todos los frentes. Es que no solo decretó los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, sino que la lucha por los cupos a las copas internacionales también quedó sacudida. Y en medio de todo eso, aunque recién jugará el domingo, River siguió de cerca cada resultado con una sonrisa.

La jornada comenzó con los dos encuentros que definieron el descenso. Aldosivi derrotó 4-2 a San Martín en San Juan, mientras que Godoy Cruz empató 1-1 ante Riestra en Mendoza. Allí, River apretó el puño con alivio: la igualdad permitió que el Malevo no superara al Millonario en la tabla anual, donde ambos quedaron igualados con 52 unidades, aunque los de Marcelo Gallardo se mantienen arriba por diferencia de gol.

Luego, el otro alivio vino desde el Bajo Flores, con el empate 1-1 que Sarmiento consiguió ante San Lorenzo que también celebrado en Núñez. La igualdad dejó a San Lorenzo con 51 puntos, sin posibilidad de superar a River en la tabla anual.

Con ese resultado, los de Gallardo cerrarán la jornada exactamente como la empezaron: en el cuarto puesto, dependiendo de sí mismo para seguir con vida en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual. El escenario es claro: si el Millonario derrota a Vélez en Liniers y Argentinos Juniors pierde frente a Estudiantes, el equipo de Marcelo Gallardo podrá escalar al tercer puesto y meterse directamente en la Copa.

En caso de que River no logre quedar tercero, el panorama igual ofrece una alternativa importante: manteniéndose en el cuarto lugar, todavía podrá clasificar al repechaje de la Libertadores siempre y cuando alguno de los equipos ubicados por encima suyo —Central, Boca o Argentinos— se consagre campeón del Clausura. O, claro, si el propio River obtiene el título.

Cómo quedó la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 67 32 40:15 25 18 13 1 2 Boca Jrs. 59 31 50:23 27 17 8 6 3 Argentinos 54 31 40:21 19 15 9 7 4 River 52 31 41:24 17 14 10 7 5 Riestra 52 32 32:19 13 13 13 6 6 San Lorenzo 51 32 27:21 6 13 12 7 7 Racing 50 31 41:29 12 15 5 11 8 Lanús 50 32 33:24 9 13 11 8 9 Tigre 49 31 32:23 9 13 10 8 10 Barracas 48 31 38:34 4 12 12 7 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Independiente 45 32 36:25 11 11 12 9 13 Estudiantes 42 31 34:35 -1 11 9 11

