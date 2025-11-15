Es tendencia:
Alivio en River: Así quedó la tabla anual tras el empate entre San Lorenzo y Sarmiento

Gracias a que los resultados jugando a su favor, el Millonario cerrará la jornada en la cuarta posición, dependiendo de sí mismo para el ingreso a la Libertadores.

Por Bruno Carbajo

Sarmiento rescató un empate que también festejó River.
© Liga ProfesionalSarmiento rescató un empate que también festejó River.

La pelota volvió a rodar este sábado en el fútbol argentino para darle continuidad a la última fecha del Torneo Clausura, una jornada cargada de tensión en todos los frentes. Es que no solo decretó los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, sino que la lucha por los cupos a las copas internacionales también quedó sacudida. Y en medio de todo eso, aunque recién jugará el domingo, River siguió de cerca cada resultado con una sonrisa.

La jornada comenzó con los dos encuentros que definieron el descenso. Aldosivi derrotó 4-2 a San Martín en San Juan, mientras que Godoy Cruz empató 1-1 ante Riestra en Mendoza. Allí, River apretó el puño con alivio: la igualdad permitió que el Malevo no superara al Millonario en la tabla anual, donde ambos quedaron igualados con 52 unidades, aunque los de Marcelo Gallardo se mantienen arriba por diferencia de gol.

Luego, el otro alivio vino desde el Bajo Flores, con el empate 1-1 que Sarmiento consiguió ante San Lorenzo que también celebrado en Núñez. La igualdad dejó a San Lorenzo con 51 puntos, sin posibilidad de superar a River en la tabla anual.

Con ese resultado, los de Gallardo cerrarán la jornada exactamente como la empezaron: en el cuarto puesto, dependiendo de sí mismo para seguir con vida en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual. El escenario es claro: si el Millonario derrota a Vélez en Liniers y Argentinos Juniors pierde frente a Estudiantes, el equipo de Marcelo Gallardo podrá escalar al tercer puesto y meterse directamente en la Copa.

En caso de que River no logre quedar tercero, el panorama igual ofrece una alternativa importante: manteniéndose en el cuarto lugar, todavía podrá clasificar al repechaje de la Libertadores siempre y cuando alguno de los equipos ubicados por encima suyo —Central, Boca o Argentinos— se consagre campeón del Clausura. O, claro, si el propio River obtiene el título.

Cómo quedó la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central673240:152518131
2Boca Jrs.593150:23271786
3Argentinos543140:21191597
4River523141:241714107
5Riestra523232:191313136
6San Lorenzo513227:21613127
7Racing503141:291215511
8Lanús503233:24913118
9Tigre493132:23913108
10Barracas483138:34412127
11Huracán463128:26212109
12Independiente453236:251111129
13Estudiantes423134:35-111911
Datos clave

  • River clasificó a los playoffs tras la derrota de Sarmiento.
  • San Lorenzo ganó, llegó a 53 puntos y superó a River en la tabla anual.
  • Riestra empató y alcanzó a River en la tabla anual (52 puntos).
Better Collective Logo