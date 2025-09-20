Es tendencia:
El gol de Clever Ferreira en Atlético Tucumán vs. River con un grosero error de Jeremías Ledesma

Al igual que ante Boca por Copa Argentina, el defensor paraguayo le convirtió al Millonario y puso en ventaja al Decano.

Por Nahuel De Hoz

Jeremías Ledesma, arquero de River ante Atlético Tucumán.
Jeremías Ledesma, arquero de River ante Atlético Tucumán.

En la noche del sábado y por la novena jornada del Torneo Clausura 2025, Atlético Tucumán recibió a River y fue el primero en golpear. Gracias a la vía aérea, el Decano se puso en ventaja con el gol de Clever Ferreira de cabeza y selló así el 1-0 en el marcador. Pero claro, en el medio hubo un error muy grosero de Jeremía Ledesma que fue fundamental para el final de la jugada.

La acción inició en el tiro de esquina desde el costado izquierdo, donde Lautaro Godoy envió el centro al segundo palo, precisamente sobre el vértice más lejano del área chica. Ante una claramente pésima salida del arquero del Millonario, el defensor paraguayo ganó por arriba y envió la pelota al fondo de la red y hacer que el Estadio Monumental José Fierro delire a su ritmo.

De más está decir que la vía aérea es una de las principales falencias que tiene el equipo de Marcelo Gallardo, donde la enorme mayoría de los goles que recibe son a través de esa modalidad. Sin ir más lejos, apenas un puñado de minutos antes de que Ferreira anote el 1-0, hubo otro gol que se dio a través de la pelota parada pero fue anulado por posición adelanta, según el VAR.

Es que también desde un córner, el propio paraguayo había ganado en el segundo palo y Leandro Díaz anotaba el primer tanto del encuentro. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva del VAR, le informaron a Facundo Tello que el Loco estaba en fuera de juego y se anuló la jugada. Pero fue un claro aviso de lo que volvería a pasar solamente unos instantes más tarde.

Como si eso no alcanzara, el pasado miércoles River también sufrió un gol de pelota parada ante Palmeiras por el primero de los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Nuevamente desde el tiro de esquina, en ese caso fue Gustavo Gómez el que cabeceó en absoluta soledad en la zona del segundo palo. Minutos más tarde, se repitió y esa vez la pelota pegó en el poste.

Clever Ferreira, verdugo de River y Boca

Cabe destacar que hace tan solo algunas semanas, Ferreira también le convirtió un gol a Boca, cuando Atlético Tucumán lo eliminó de la Copa Argentina por una victoria por 2-1 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Aquel cotejo fue uno de los primeros que tuvo a Leandro Paredes en cancha, pero el zaguero guaraní se las ingenió para ser el protagonista, igual que hoy.

Atlético Tucumán 1-0 River por el Torneo Clausura: gol de Clever Ferreira

