Además de Subiabre, otro jugador de River rechazó renovar su contrato y no jugará ante Atlético Tucumán

Mientras en River buscan resolver la situación contractual de Ian Subiabre, conflicto que escaló hasta su desvinculación de la lista de convocados para el Mundial sub 20 con la Selección Argentina, este viernes el conjunto millonario sufrió un nuevo percance con otro de sus juveniles.

Cristian Leonel Jaime, mediocampista ofensivo categoría 2006, que milita las filas de la reserva de River, se negó a firmar su primer contrato como profesional en la previa del partido ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.

El juvenil iba a formar parte de la nómina de convocados ante la decisión de Marcelo Gallardo de guardar piezas claves para enfrentar el próximo miércoles a Palmeiras en San Pablo, pero a último momento se decidió marginarlo por rechazar la propuesta contractual.

A Jaime, de 19 años, se le había ofrecido un contrato con vigencia hasta fines de 2029, pero su respuesta fue negativa. Cabe destacar que River empezó a dialogar con el jugador y su entorno a principios de este año, pero las negociaciones quedaron en stand by para priorizar las de juveniles con más rodaje en primera, como Bautista Dadín, Santiago Lencina y Lautaro Rivero.

Cristian Leonel Jaime, en inferiores de River (Prensa River)

En ese entonces, el Millonario mantenía vínculo con su representante para acordar los detalles de la renovación. Éste era Sebastián López. Tras la fecha FIFA de septiembre, estaba todo dado para que se reanuden las conversaciones, pero el juvenil cambió de agente y, bajo la representación de Augusto Paraja y Nico Lucio, optaron por rechazar las condiciones previas para su firma.

Así las cosas, como represalia, River lo bajó de la nómina de convocados y no estará presente en el partido ante Atlético Tucumán de este sábado a las 21:15 en el Monumental.

Ian Subiabre también queda afuera de los convocados

Debido a que también rechazó firmar su nuevo contrato con River, el club ya había tomado la decisión de no cederlo al Mundial sub 20 si no renovaba su vínculo. La AFA aprobó esta postura del Millonario y entendía la cuestión, por lo que no se descarta que se busque otro futbolista en su puesto si finalmente no renueva.

A tono con esta tajante postura, River también decidió dejarlo fuera de la lista de convocados para el partido ante Atlético Tucumán, al igual que a Leonel Jaime.

La posible formación de River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.