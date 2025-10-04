Tras la eliminación ante River, la decisión que tomaría Gustavo Costas con Marcos Rojo en Racing

Racing viene de perder en cuartos de final de la Copa Argentina frente a River, y ahora los dirigidos por Gustavo Costas deben pensar en lo que resta del Torneo Clausura y también en la Copa Libertadores, donde Marcos Rojo podrá formar parte de las alineaciones.

Si bien restan 18 días para que se dé el primer cruce frente a Flamengo por las semifinales del certamen continental, la cabeza de Costas no deja de planificar el partido en Río de Janeiro. Para lo que será el encuentro en las tierras brasileñas, el DT quiere que Rojo adquiera rodaje futbolístico, algo que no consiguió por no estar habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para disputar el torneo local.

Ahora que desde Viamonte 1366 le permitieron afrontar el Clausura por la lesión que sufrió el juvenil David González (periostitis bilateral de tibia con edema óseo), la idea del Narigón es que el ex Boca y Estudiantes de La Plata reemplace a Nazareno Colombo en la zaga central y forme la dupla defensiva con Franco Pardo para que gane minutos.

Resta el entrenamiento del domingo, donde se definiría la formación con la que la Acadé enfrentaría a los mendocinos que comanda Alfredo Berti. Por esa razón, todavía no puede confirmarse la presencia del oriundo de la ciudad de La Plata. Pero hay grandes chances de que ocurra.

Marcos Rojo puede jugar el Torneo Clausura con Racing.

La posible formación de Racing vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Tomás Conechny.

Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que arribó a Racing, Marcos Rojo solamente jugó tres partidos. Así como estuvo ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores y en la revancha se fue expulsado, también ingresó ante River por la Copa Argentina. Cabe destacar que, al recibir dos fechas de suspensión en el certamen internacional, el defensor no dijo presente en la serie de cuartos de final en la que los de Gustavo Costas dejaron en el camino a Vélez.

