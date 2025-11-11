Es tendencia:
Thiago Almada reveló a qué club elegirá entre Vélez y Boca en su regreso al fútbol argentino: “Mi prioridad”

El campeón del mundo fue claro a la hora de pronunciarse sobre un retorno a la liga local. Además, reconoció que mantuvo charlas con Riquelme.

Por Joaquín Alis

Si bien en Argentina solo vistió la camiseta de Vélez, Thiago Almada estuvo cerca de jugar en Boca. El campeón del mundo tuvo charlas con Juan Román Riquelme antes de llegar a Botafogo, que fue su paso previo antes de partir rumbo al fútbol europeo. En las últimas horas, desde la concentración de la Selección, contó detalles sobre esa conversación y confirmó cuál será su prioridad en el futuro.

Tuve un llamado de Román, que me preguntó si quería ir a Boca, pero quedó todo ahí. Yo ya había tomado la decisión de ir a Botafogo, le había dado mi palabra. Veía un poco más complicado volver al fútbol argentino, sentía que ahí era dar un paso más atrás”, contó el mediocampista ofensivo en D Sports.

Posteriormente, fue claro a la hora de referirse a un retorno a la Liga Profesional: “Ahora no pienso volver al fútbol argentino. Trato de disfrutar el momento que estoy pasando. Quisiera estar muchos años en Europa, pero creo que en unos años sí quiero de volver”.

“Siempre dije que mi prioridad va a ser Vélez, que me dio todo y me dio la oportunidad de ser lo que soy hoy en día. Obviamente Vélez está primero. Después, obviamente pueden pasar muchas cosas, pero siempre la prioridad la tiene el club que me vio nacer y que me dio todo a mí y a mi familia”, confirmó, dejando en evidencia que el Fortín ganaría una hipotética pulseada con el Xeneize.

Thiago Almada y la posibilidad de jugar su segundo Mundial

El jugador no dudó en expresar su ilusión por estar en el Mundial 2026: “Tuve la suerte de ir al anterior y fue todo muy loco, yo estando en la MLS. Y ahora que estoy más maduro creo que lo disfruto mucho, trato de siempre dar el máximo acá y uno quiere estar siempre“.

Sobre su actualidad en el Colchonero, soltó: “Uno siempre quiere jugar pero tiramos para adelante desde el lugar que me toque. Trato de demostrar en los minutos que me toque estar. Él es un técnico que transmite mucho, sabe lo que es Atlético Madrid“.

DATOS CLAVE

  • Thiago Almada tuvo un llamado de Juan Román Riquelme para jugar en Boca Juniors.
  • El campeón del mundo priorizó la decisión de ir a Botafogo, antes de partir a Europa.
  • Vélez Sarsfield será la prioridad de Almada si regresa al fútbol argentino.
