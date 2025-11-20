El plan de Ángel Di María para ser DT de Boca, Rosario Central y la Selección Argentina cuando se retire: “Ya está hablado”

Aunque Ángel Di María todavía tiene pendiente como futbolista el objetivo de conquistar un título con Rosario Central, algo que se ilusiona con poder cumplir en el presente Torneo Clausura, también tiene decidido que una vez que decida retirarse quiere dedicarse a ser entrenador.

Para ello, encontró como socio a un amigo y campeón del mundo como Leandro Paredes, quien también regresó al fútbol argentino para defender la camiseta de Boca. “Vamos a intentarlo. Yo soy mucho más grande que él, pero en ese transcurso hasta que él decida retirarse ya puedo ir viendo algunas cosas. Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos”, confirmó en entrevista con SportsCenter, de ESPN.

“Veremos más adelante. La idea está. Somos muy amigos, para mí es como un hermano menor. La familia se lleva muy bien. Nos gustaría mucho. Es difícil poder decidir si se va a dar, si no, si lo vamos a hacer… Lo charlamos muchas veces, en muchas cenas. Es algo que nos gustaría, pero veremos en su momento”, agregó.

Confirmado el deseo de conformar la dupla técnica, Di María reveló también que ya se pusieron de acuerdo también en utilizar un sistema 4-3-3 como principal y que en el caso de que se les presentara la oportunidad, van a congeniar para trabajar en los dos equipos a los que hoy representan como futbolistas, de los que además son hinchas.

“Ya está hablado que una vez en cada lado vamos a estar. Si se nos da, si nos contratan, una vez en (Rosario) Central y una vez en Boca es seguro”, dijo el ex jugador de clubes como Real Madrid, Benfica, Juventus y PSG que se ilusionó también con la posibilidad de dirigir algún día la Selección Argentina.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Sería muy lindo. Lo veo y lo vi en Scaloni, en Walter (Samuel), El Ratón (Ayala), Pablo (Aimar). Ves esa cara de felicidad de estar viviendo lo que vivieron del otro lado, como técnicos. Veo que lo disfrutan de la misma manera. Entonces sería algo lindo poder dirigir la Selección en algún momento, si todo va bien y las cosas se nos dan. Seguro que nos gustaría”, manifestó.

El sueño por cumplir con Rosario Central

ver también ¿Ángel Di María puede volver a la Selección Argentina?: “Ya veremos”

Tras conquistarlo todo, con la Selección Argentina y también a nivel de clubes en Europa, Ángel Di María remarcó que no volvió a Rosario Central solo para retirarse en el club que lo vio crecer y debutar en Primera División, sino además para cumplir con su último objetivo como futbolista profesional.

“Falta ser campeón con Central, es lo que me falta. Es por lo que volví, por el deseo de lograr un título con Central. Lo logré todo, hice todo lo que quise y es lo único. No volví para retirarme, creo que lo estoy demostrando. Quiero ganar. Ojalá se me de este año. Y si no, el siguiente si es que sigo”, aseguró Fideo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis