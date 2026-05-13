Cómo ver Rosario Central vs. Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

En el Estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura, Rosario Central recibe a Racing para conocer al tercer clasificado a las semifinales del certamen. El ganador de esta llave irá frente al vencedor del cruce entre River y Gimnasia de La Plata, que jugarán en Núñez.
El Canalla, que terminó en la cuarta posición del Grupo B tras las 16 fechas de la fase regular, llegó a esta instancia luego de darle vuelta el partido a Independiente y vencerlo por 3 a 1 gracias a los goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y el juvenil Elías Verón.
Racing, por su parte, se metió por la ventana al quedar octavo en el Grupo B y en octavos de final dio el batacazo ya que en condición de visitante le ganó de manera agónica a Estudiantes de La Plata por 1 a 0 gracias al gol de cabeza de su capitán Santiago Sosa.
Esta será la segunda vez que estos equipos se enfrenten en lo que va del Torneo Apertura. Por la fecha 2 del Grupo B se cruzaron en el Cilindro de Avellaneda y fue victoria del Canalla por 2 a 1 con los goles de Ángel Di María y Alejo Véliz, mientras que descontó Maravilla Martínez.
Qué canal pasa Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura
El encuentro entre el Canalla y la Academia correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, que comienza a las 18.45 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.
Las posibles formaciones del partido
La Inteligencia Artificial reveló los resultados de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Alejo Véliz.
- Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Adrián Fernández Gabriel Rojas; Santiago Solari y Adrián Martínez.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Adrián Delbarba
Datos claves
- Rosario Central enfrenta a Racing en el Estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final.
- El delantero Ángel Di María anotó goles en los triunfos ante Independiente y la Academia.
- El partido será transmitido en vivo por las señales de ESPN Premium y TNT Sports.