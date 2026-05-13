Cómo ver Rosario Central vs. Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

En el Gigante de Arroyito, el Canalla y la Academia se enfrentarán por un lugar en las semifinales.

En el Estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura, Rosario Central recibe a Racing para conocer al tercer clasificado a las semifinales del certamen. El ganador de esta llave irá frente al vencedor del cruce entre River y Gimnasia de La Plata, que jugarán en Núñez.

El Canalla, que terminó en la cuarta posición del Grupo B tras las 16 fechas de la fase regular, llegó a esta instancia luego de darle vuelta el partido a Independiente y vencerlo por 3 a 1 gracias a los goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y el juvenil Elías Verón.

Racing, por su parte, se metió por la ventana al quedar octavo en el Grupo B y en octavos de final dio el batacazo ya que en condición de visitante le ganó de manera agónica a Estudiantes de La Plata por 1 a 0 gracias al gol de cabeza de su capitán Santiago Sosa.

Esta será la segunda vez que estos equipos se enfrenten en lo que va del Torneo Apertura. Por la fecha 2 del Grupo B se cruzaron en el Cilindro de Avellaneda y fue victoria del Canalla por 2 a 1 con los goles de Ángel Di María y Alejo Véliz, mientras que descontó Maravilla Martínez.

Qué canal pasa Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura

El encuentro entre el Canalla y la Academia correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, que comienza a las 18.45 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.

Las posibles formaciones del partido

Rosario Central : Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Alejo Véliz.

: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Alejo Véliz. Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Adrián Fernández Gabriel Rojas; Santiago Solari y Adrián Martínez.

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El equipo arbitral de este partido

Árbitro : Darío Herrera

: Darío Herrera Árbitro Asistente 1 : Facundo Rodríguez

: Facundo Rodríguez Árbitro Asistente 2 : Pablo Acevedo

: Pablo Acevedo Cuarto árbitro : Luis Lobo Medina

: Luis Lobo Medina VAR : Pablo Dóvalo

: Pablo Dóvalo AVAR: Adrián Delbarba

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