Con gol de Di María incluido: el pronóstico de la IA para la visita de Boca a Rosario Central

Fecha especial en el fútbol argentino desde su inicio. Tal como sucedió en el Apertura, la fecha 8 del Torneo Clausura es un interzonal en el que se cruzan equipos de la zona A y la B. En el sorteo de estos cruces, el azar determinó que Rosario Central y Boca se verían las caras en esta jornada, en un partido que promete ser de los mejores de la fecha.

Además de ser un partido histórico, ya que será la primera vez que dos campeones del mundo en Qatar 2022 en el fútbol argentino, también será el reencuentro de Miguel Ángel Russo con el público de Central en un momento más que especial. Para sumar aún más condimentos, será el primer partido como local para Ángel Di María luego de cumplir su sueño de ser héroe en un clásico rosarino.

En este contexto, desde Bolavip recurrimos a la Inteligencia Artificial para que pronostique un resultado de este partidazo que se disputará el domingo desde las 17:30 en Arroyito. Como de costumbre, Chat GPT dio su veredicto y no solo vaticinó como saldrá el compromiso, sino que también se animó a dar los nombres de quienes anotarán goles allí.

El análisis de la Inteligencia Artificial sobre Rosario Central – Boca

Además de destacar a Di María para la facción local, la IA señaló que el juego de Leandro Paredes en Boca puede ser determinante para conseguir un resultado positivo para los de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, para Chat GPT la opción más viable es una paridad en el compromiso entre Xeneizes y Canallas.

En su análisis, destacó: “Empate: la opción más probable. Rosario Central tiene ligera ventaja por localía y porque Boca podría tener dificultades para imponer su juego allá. Poco probable que haya muchos goles; más bien un partido cerrado”.

Como resultado final, la IA esbozó un tímido 1-1, en el que Ángel Di María sería el autor del gol de los locales con un gol de pelota parada, y Miguel Merentiel podría ser la carta goleadora de Boca, aunque también dejó abierta la opción para otro delantero mediante un contragolpe bien ejecutado. ¿Será así?

El análisis de los goles de Central – Boca, según Chat GPT

Cabe destacar que ambos llegan a este compromiso en zona de clasificación de sus respectivas zonas, y en la tabla anual poseen 45 unidades los dos. Por ende, en la previa se anticipa como un partido extremadamente parejo.

Posibles formaciones de Rosario Central y Boca

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.